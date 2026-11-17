一探中國大清朝走向國際政治歷史進程，故宮北院將推出「梯航星集—大清國的涉外關係」特展，辛丑條約、中法天津條約、南京條約等中國近代重要外交文件也在其中展出。

「梯航星集—大清國的涉外關係」特展由國立故宮博物院書畫文獻處副研究員賴玉玲及助理研究員謝仁晏共同策劃。賴玉玲今天透過新聞稿表示，近年國際受到政治對立、經濟制裁和戰爭衝擊，呈現詭譎多變的局勢，展覽回應外交發展影響國際關係和全球安全的議題。

賴玉玲說，匯集故宮清代涉外的官書、地圖和文獻，以及外交部寄存文書，展覽邀請觀眾一起探看17世紀以來強權的大清，如何從傳統職貢制度下的天下共主地位，轉入近現代意涵的國際秩序和外交關係。

謝仁晏表示，當人們提到清朝涉外關係，往往會聯想「天朝」與「不平等條約」兩個關鍵詞，並形成清朝由盛到衰的印象。這次展覽用「大清國」為題，正是因為大清國是正式國號，既用於自稱，也用在對外文書，能體現自身立場。

「梯航星集—大清國的涉外關係」特展分為「萬國來朝」、「權宜之計」和「邦國慎固」單元，以院藏清代涉外文獻、官書和地圖為主，並加入外交部寄存文書，展示大清國與各國間從「藩務」到「洋務」，再到「外務」的多元涉外關係發展與變化；同時廓清現代外交概念和禮儀的生成過程，以及地緣政治的發展。

其中「權宜之計」單元展示大清如何逐步開展對外條約交涉體制，如「奏報禮部頒給總理各國通商事務關防擬節去通商二字事」，顯示咸豐年間成立的「總理各國事務衙門」原訂機構名稱含有「通商」二字，侷限機構性質，最後考量西方觀感，才予以刪除。

展中也展出外交部寄存的中英江寧條約（南京條約）、中法天津條約、辛丑條約等近代中國重要外交文件。而「和解公斷條約之漢文譯本」也是近代建立國際仲裁制度的重要里程碑，簽署此約的大清國，自此宣告成為列國的一員。

「梯航星集—大清國的涉外關係」11月21日起將在故宮北院展出至2027年2月21日。