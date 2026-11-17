華航今天邀請WBC國手鄭宗哲、陳柏毓、林家正及林昱珉等人組成豪華教練團，赴屏東與120名小球員展開一日棒球訓練交流，要將寶貴經驗傳承給下一代。

中華航空長期深耕基層體育發展，今天於屏東糖廠棒壘球場舉辦第7屆公益棒球營。

華航今天發布新聞稿表示，棒球營邀請球星同時也是WBC世界棒球經典賽國手鄭宗哲、陳柏毓、林家正及林昱珉組成豪華教練團，陪伴來自屏東縣鶴聲國中、里港國中及高泰國中共120名小球員展開一日棒球訓練交流。

公益棒球營課程中，鄭宗哲、陳柏毓、林家正與林昱珉親自示範棒球動作要領，協助小球員強化基本功與實戰能力。

現場安排成果驗收活動，由球星們親自帶隊進行模擬實戰對抗，讓學員將當天所學應用於比賽情境中，感受職業球員的訓練與比賽氛圍。

身為屏東縣鶴聲國中校友的鄭宗哲說，希望透過自身經驗鼓勵孩子們相信自己、勇敢追夢；陳柏毓勉勵小球員，享受棒球、不要害怕重複練習，基本功越穩固、上場就越有自信。

林家正則鼓勵孩子們勇於嘗試不同守備位置，給自己更多機會發掘適合的舞台；林昱珉認為，棒球之路難免會遇到挑戰與挫折，但只要保持熱情並持續努力，每一次練習都會成為成長的養分。

華航董事長高星潢表示，期盼透過企業力量支持基層體育，為年輕選手創造更多成長機會。

華航表示，這次活動除安排專業訓練課程外，也特別捐贈訓練球予參與學校。