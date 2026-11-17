台灣罹患癌症對年輕世代而言，已不再是遙遠的新聞，而是可能發生在自己、家人、同學或同事身上的現實。癌症年輕化已是國際間值得警惕的趨勢，而對病友來說，疾病本身往往不是唯一的挑戰，治療過程中沉重的經濟壓力，同樣可能成為壓垮家庭的最後一根稻草。

廖偉翔國會辦公室主任丁旗源表示，病友團體日前舉辦「新藥進得來、病人用得到—癌症藥品健保給付概況與病友治療負擔調查發布記者會」，提出的數據值得政府正視。調查顯示，近兩年獲得健保給付的癌症新藥，等待時間已有縮短，代表政府推動癌症新藥基金確實發揮部分成效，讓部分病友不必再經歷漫長等待，就有機會接受較新的治療。

然而，進步不代表問題已經解決。研究納入的51項已獲給付癌症新藥中，仍有37%的核准適應症尚未納入健保給付。更令人憂心的是，在仍持續自費用藥的受訪病友中，78.6%平均每月自費藥費超過3萬元，近半數更因藥費影響日常生活開支，甚至承受更嚴重的經濟負擔。這些數字說明，新藥雖然逐步進入健保，但病人能否真正取得適合自己的治療以及新藥引進的時間落差造成病人的經濟負擔，仍存在不小落差。

癌症治療最怕的，不只是復發，更是病人因為經濟能力不足，被迫不治療、減藥、停藥或延後治療。丁旗源指出，陽明交通大學衛生福利研究所的研究指出，罹癌之後才陷入低收入戶的發生率，每年每千人大概有4.7人；而如果在確診後一年內就掉進財務困境，死亡風險會比沒有財務問題的病人高出64%，而且早期癌症病人的風險上升幅度，甚至比晚期病人還高。

這就是醫療上所說的「財務毒性」，病人在確診後陷入財務困境，其死亡風險明顯增加。病人不只要對抗疾病，還得同時承擔治療所帶來的經濟壓力。對正值工作、養育子女、償還房貸，甚至肩負照顧父母責任的青壯年族群而言，這種雙重打擊尤其沉重。

因此，在肯定癌症新藥基金的政策方向，但也必須指出，基金實施至今已兩年，現階段更重要的工作，是檢視制度是否真正達到當初設定的目標。尤其第一批透過新藥基金納入暫時性給付的藥品，已累積約兩年的真實世界數據，健保署應盡速啟動專家審查，檢視實際治療成效是否符合當初納入給付的條件。

如果真實世界數據證實療效良好，且符合原先設定的臨床效益及相關條件，就應加速轉為正式健保給付，空出基金的容額，讓後續排隊的新藥也能儘速進到癌症新藥基金的範疇中；反之，若實際療效未達預期，也應依照原有合約及規範，啟動必要的檢討與解除機制，讓有限的健保資源用在真正具有臨床效益的治療上。暫時性給付不能只有「進來」而沒有後續評估，更不能讓制度失去動態管理的功能。

丁旗源說，病未來癌症用藥政策，應以確立療效、符合美國國家綜合癌症網絡（NCCN）指引等臨床證據為重要參考，持續檢討給付範圍與速度，讓國人能及時使用真正有效的新藥。同時，也應針對仍有自費缺口的病友，研議更完善的財務支持與保障機制，避免病人因為付不起藥費而失去治療機會。

丁旗源認為，病癌症防治不能只強調早期發現，也不能只計算新藥納入了多少項。真正重要的是，病人確診之後，能不能獲得適當治療，能不能持續用藥，而不必因為經濟困境放棄生存希望。

癌症新藥基金已經跨出重要的一步，但還有許多病友在等待。政府應把握兩年制度運作所累積的經驗，落實療效評估、加速正式給付，並持續補足自費缺口。讓新藥進得來，更讓病人用得到、用得起，才是癌症新藥基金真正應該實現的價值。