交通部修法納管叫車平台，今（17）日公告法規，未來若再發生司機丟包乘客事件，平台與車隊均須負責，同時平台須在1年內營業執照，否則最高罰2500萬，並勒令歇業，新規本周四上路。Bolt指出，樂見政府朝向更具彈性且兼顧安全的行動叫車管理制度邁進。

Bolt指出，完善的法規架構應同時為駕駛提供更多選擇、為乘客帶來更便利的服務，並確保所有使用者都能享有安全可靠的搭乘體驗。開放同一車輛可與多家車隊合作，對台灣專業駕駛而言，是重要進展。

Bolt近期針對500位平台計程車與多元計程車駕駛所進行的調查顯示，87% 受訪者支持此項調整，近9成表示，若法規允許，願意與多家車隊合作。

多車隊合作制度能讓駕駛更有效率地銜接不同車隊與平台的需求，減少空車等待時間，並提升收入穩定性。超過四分之三受訪駕駛認為，此項改革有助於增加收入來源，並在需求較低時維持接單機會。

乘客同樣將從這樣的模式中受益，超過85%的受訪駕駛認為，多平台、多車隊的彈性合作模式有助提升叫車服務可及性，讓乘客更容易取得所需運輸服務。一個更開放、更具回應能力的市場環境，將為駕駛、車隊及乘客創造更好的整體效益。

隨著新制上路，接下來的重點是透過務實且周全的配套措施，確保制度有效落實。

Bolt期待持續與交通部、駕駛夥伴、車隊業者及其他利害關係人進行建設性對話，並在配套細節持續研議的過程中分享營運經驗，為建立以安全為優先、權責明確且能有效運作的管理制度貢獻心力。

Bolt期盼新制在保障乘客與駕駛的同時，也能兼顧交通運輸產業與市場的實際需求。透過明確且兼顧各方的規範，讓駕駛、車隊業者與平台得以持續為乘客提供可靠、便利的移動服務，滿足現代交通需求。