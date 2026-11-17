今（2026年11月17日）下午4時46分，台東縣近海發生一場芮氏規模4.0的有感地震。根據中央氣象署資料顯示，本次地震震源深度約33.7公里，屬於淺層地震。震央位於台東縣政府北北東約81.8公里處，震央位置位在台東縣近海，因此在當地能明顯感受到搖晃。

最大震度3級地區：台東縣

台東縣長濱地區本次地震感受到最大震度3級，屬於弱震範疇。此震度下，幾乎所有人皆能感覺到搖晃，房屋會發出輕微震動，碗盤和門窗可能出現聲響。靜止的車輛會有明顯晃動，懸掛物亦會搖擺。建議民眾於地震發生時，依照防震守則進行「趴下、掩護、穩住」，並避免靠近窗戶，以減少因破碎玻璃可能帶來的傷害。地震後需檢查水電瓦斯管線是否完好，並保持收聽官方資訊，準備應對可能的餘震。

最大震度2級地區：花蓮縣

花蓮縣部分地區感受到2級輕震搖晃，此震度多數人可感知，但搖晃輕微，室內懸掛物輕微搖擺，靜止車輛也會輕微晃動。一般不會造成建築物損害，但建議居家民眾保持警覺，了解地震應變知識。

最大震度1級地區：南投縣、彰化縣

南投縣與彰化縣部分區域感受到1級微震，主要在靜止狀態時才會察覺到輕微搖晃，對日常生活影響較小。民眾可利用此機會熟悉地震安全守則，提升防災意識。

本次地震規模4.0，屬於中小規模地震，震源深度適中，震度隨距離遞減，未傳出災害資訊。防災專家提醒，面對地震威脅，平時應加強耐震建築安全檢視、熟悉避難路線及防震步驟，確保生命財產安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）