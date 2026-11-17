衛福部與經濟部合辦2026年國家藥物科技研究獎，今年頒發共13獎項。國衛院院長司徒惠康致詞時提到，台積電2025年產值為3.8兆台幣，而全台醫療生技產業產值總合為8301億，二者差距約4至5倍，不過，生技醫藥為救人產業，不可單從產業規模思考，不論藥品、醫材、技術研發，只要能造福民眾、促進健康，對國人有幫助「就是無價的」，不必與台積電、輝達互相比較。

司徒惠康提到，從國家藥物韌性角度，生技醫藥產業努力協助政府強化藥物韌性，同時亦強化自身實力，衛福部食藥署則投入240億元經費，盼協助國內業者強化藥物韌性，而國衛院腳色則是投入研究，提出以實證基礎的政策建言。近年國衛院開發的腸病毒71型，雖然耗時10至20年，卻是國內第一個跨足全球不同國家的「MIT疫苗」，除在國內施打超過50億，也擴及越南、泰國等國。

衛福部次長莊人祥指出，衛福部與食藥署近年積極推動「智慧醫療器材專案加速審查」與「精準新藥法規諮詢平台」，透過政策前端研發至後端查驗登記一站式輔導，加速導入人工智慧（AI）算力落實於臨床的關鍵痛點，盼在確保安全性、品質及療效前提下，讓各項醫藥創新產品加速上市，讓病人受惠，「也讓除了半導體產業外，讓台灣生技醫藥產業被全球看見。」

藥品類獲得金質獎的安基生技新藥股份有限公司，其產品「AJ201」為首創小分子新藥，為脊髓延髓性肌肉萎縮症（SBMA）治療帶來重要突破；獲銀質獎的漢康生技股份有限公司，其產品「HCB101」導入AI進行蛋白質結構分機預測。醫療器材類獲金質獎的邦睿生技股份有限公司，產品為男性不孕症整體解決方案，整合精子分析、DNA碎片檢測至精子優選等人工生殖流程。

國衛院院長司徒惠康致詞時提到，台積電2025年產值為3.8兆台幣，而全台醫療生技產業產值總合為8301億，二者差距約4至5倍，不過，生技醫藥為救人產業，不可單從產業規模思考。記者林琮恩／攝影