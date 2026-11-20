MAZDA 攜手日本製鐵，從產品規劃初期整合車體設計與先進鋼材技術，兼顧車身輕量化、結構剛性與碰撞安全性能。 圖／MAZDA TAIWAN 提供

談到Mazda，多數車迷第一時間想到的是魂動設計與「人馬一体」的操控手感，但真正支撐這些感受的，其實是藏在鋼板、線束與座艙縫線裡的造車工藝。近年Mazda持續打破傳統分工，從產品規劃初期就拉進日本跨產業夥伴共同開發，這套思維不只落實在剛導入的第三代ALL-NEW CX-5，也延伸到台灣都會族群相當熟悉的小型跨界休旅CX-30身上。

小車不小器 2027年式CX-30把職人工藝做進座艙

在Mazda台灣產品線中，CX-30一直扮演「入門也講究」的角色。靈巧的車身尺碼兼顧都會停車與多元乘載需求，簡約的魂動線條則讓它在小型跨界休旅級距中保有鮮明辨識度；而清晰的轉向回饋與連貫的車身反應，也延續了品牌一貫的人馬一体駕馭調性。

歷經七年洗禮依舊歷久彌新，2027 年式 CX-30新增頂規 20S Air Edition。 圖／趙克立 提供

2027年式CX-30共導入四款車型，售價落在88.8萬至108.8萬元，各車型較前一年式調降1萬至7萬元不等，這次升級的重點明顯放在座艙。入門的20S Ace Edition即配備真皮座椅、駕駛座十向電動調整（含腰靠）與座椅記憶功能，讓不同駕駛都能快速找回習慣的乘坐位置；更值得一提的是，CX-30依配置導入智慧型雙前座三段式導流通風／加熱座椅，在百萬元內的小型跨界休旅市場中屬同級唯一，對台灣濕熱的夏季與寒流來襲的冬天來說，都是相當實用的配備。

全新導入的「天際灰」金屬車漆，隨日光角度映照出沉穩而富張力的立體光影。 圖／趙克立 提供

至於取代原Homura、售價108.8萬元的新頂規車型CX-30 20S Air Edition，則是此次年式調整的亮點。外觀以首度導入的天際灰車色搭配專屬黑化細節強化視覺張力，座艙則改走灰／白雙色配置，搭配雙色透氣座椅與Leganu®麂皮質感材質，透過色彩、明度與觸感的層次變化，營造出有別於過往深色調的明亮雅緻氛圍。簡單來說，Mazda把向來被稱道的職人工藝，轉化成一個讓車主表達個人品味的風格選項。

安全防護方面，2027年式CX-30全車系導入六項源自品牌旗艦車型的進階i-ACTIVSENSE主動安全科技，涵蓋路口轉向時的交會車流、車道偏移、對向來車與車道變換避讓等情境，可提供相應警示，必要時介入轉向與煞車輔助；新增的離車警示則能在乘員開門前提醒後方來車，讓守護延伸至下車那一刻；頂規Air Edition另配備十字路口交通輔助與FCTA前方橫向車流警示輔助。

抬頭顯示器將速限提醒、導航與駕駛輔助狀態投射於前擋，體現 Mazda 以駕駛為中心的人機介面設計。圖／趙克立 圖／趙克立 提供

工藝的源頭 Mazda攜手日本製鐵、矢崎總業打造全新CX-5

如果說CX-30展現的是工藝在座艙細節的落實，那麼第三代ALL-NEW CX-5則讓外界看見Mazda在車體與零組件端的工程功力。

在車體部分，Mazda與合作超過40年的日本製鐵（Nippon Steel）從開發初期即整合車體設計與鋼材技術，讓全新CX-5的車身鋼材重量較前代減少10%，同時維持車體剛性與碰撞安全性能。具體做法包括將部分原本分開製作的零件整合為一體，在減重同時保有結構強度；前保險桿防撞樑更採用日本製鐵研發、全球首度量產導入的2,000 MPa高彎曲性熱沖壓鋼板，兼顧超高強度與彎曲性能，有助碰撞時吸收衝擊能量，也減少額外補強結構的需求。此外，雙方選用鄰近Mazda組裝廠的鋼材生產據點，藉由縮短運輸距離降低物流CO₂排放。

第三代 ALL-NEW MAZDA CX-5 凝聚 MAZDA 與日本產業夥伴的跨領域協作成果，以工程創新淬鍊駕馭表現、安全防護與造車品質。 圖／MAZDA TAIWAN 提供

線束則是另一個容易被忽略的關鍵。隨著車載電子日益複雜，負責電力供應與訊號傳輸的線束，直接影響各項功能能否穩定運作。Mazda自2022年初起與全球車用線束大廠矢崎總業（Yazaki）合作，從線束規格與結構設計著手，讓全新CX-5的線束種類較前代精簡約80%，大幅降低生產複雜度，也讓原本高度仰賴人工的組裝工序更適合導入自動化，提升製程一致性。雙方並在日本建立近廠生產體系，由矢崎總業位於山口縣的關係企業負責組裝，就近供應Mazda山口與廣島兩地的組裝工廠。

這些工程成果最終反映在產品規格上。全新CX-5在台導入四款車型，售價94.9萬至116.9萬元，以同級唯一之姿將i-ACTIV AWD智慧型四輪驅動列為在台標準配備；高剛性車體的高強度鋼材使用比例達63%，關鍵部位採用最高2,000 MPa超高強度鋼材，搭配依車型最高54項主被動安全科技，從行駛穩定、風險預判到碰撞防護形成多層次守護。

工藝不只是口號 而是一套從源頭開始的方法

從CX-30座艙裡的雙色材質與通風座椅，到CX-5車身裡的2,000 MPa鋼板與精簡80%的線束，Mazda的造車工藝其實是同一套邏輯的兩個面向：前者是消費者坐進車內就能感受到的質感，後者則是藏在車殼底下、影響操控與安全的工程底蘊。

對預算落在百萬元以內、重視設計與駕馭質感的都會消費者而言，2027年式CX-30依舊是Mazda產品線中最具親和力的切入點；若需要更大空間與四驅穩定性，全新CX-5則提供了另一個更完整的選擇。目前兩款車型皆可於全台MAZDA展示暨服務中心賞車，有興趣的消費者不妨親自到場，感受廣島工藝落在不同車格上的差異。