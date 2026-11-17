衛福部組織重整，新增兒家署、社照署。衛福部長石崇良今天說，已積極展開籌備工作，包含組織編制、人員請增規劃，廳舍部分也在尋覓中。立委關注，能否在明年兒童節前掛牌，石崇良說，「朝這個目標來努力」。

立法院會8月25日三讀通過修正「衛生福利部組織法」，刪除社會及家庭署及其業務，增設兒少及家庭支持署、社會發展及長期照顧署，是衛福部成立以來首次大幅度組改。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。民進黨立委林月琴關注，兒家署目前組織章程、人力、預算規劃做到什麼階段。石崇良答詢時表示，已積極展開籌劃、準備工作，包含組織編制、人員請增規劃，廳舍部分也在尋覓中。

林月琴追問，兒家署在明年兒童節是否能掛牌；石崇良說，「朝這個目標來努力」。

林月琴表示，已經有20幾個兒少團體、專家學者連署，期待新任署長能以兒權公約為核心，具備兒少福利、家庭支持、跨部會整合能力，盼遴選出具社政、社工、兒少福利專業背景的治理經驗者。

行政院長卓榮泰說，在選擇閣員、政務人員時，都希望能適才適所，在專業領域能全心投入，如果和社會團體能經常溝通、面對，得到各團體的信任，保持合作關係，相信政務推動才會順利，首長增補都是採取這樣的標準。

至於兒家署、社照署的辦公地點在哪，石崇良表示，在中研院園區有既有屬於衛福部廳舍，會以現有辦公廳舍為優先安排，但也要考量對民眾服務的方便性，也在洽詢國有財產署其他地點，一併接洽中。

另外，林月琴指出，政府補助15歲到45歲每年3次青壯世代心理健康支持方案，但有些院所不接受未成年者，或要求父母陪同，甚至要收行政費用。石崇良說，從民國113年至今，提供每年3次心理諮商，15歲到18歲兒少使用率占5%左右，已發函到心理諮商所，心理諮商不一定要有家長同意才能執行。

卓榮泰說，截至115年9月，未成年的青少年接受諮商已有3019人，比過去2年只有1600餘人幾乎快加倍，顯示問題是存在的；如何讓15歲到成年前能實際用到，是要思考的部分，在3次諮商後要轉介或銜接到健保系統，以不要增加負擔為主。制度是否有要精進、擴大使用的可能性，還在研討中。