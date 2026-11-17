肝癌是國人健康的重要威脅，腹部超音波雖是肝臟疾病篩檢的重要工具，但腫瘤影像判讀高度仰賴醫師經驗。由好心肝基金會、台大醫院及科技業者共同研發的「肝瘤偵」（iGood Liver AI），可在超音波檢查過程中，即時偵測肝腫瘤、標示病灶位置，並輔助辨識良惡性，榮獲2026年「國家藥物科技研究發展獎」醫療器材類銅質獎。

好心肝基金會暨肝病防治學術基金會執行長粘曉菁表示，腹部超音波是診斷肝臟疾病的重要工具，但影像判讀需要長時間累積臨床經驗，年輕醫師遇到疑似肝腫瘤時，經常需要資深醫師協助。研發團隊因此萌生構想，希望運用AI技術，傳承台大醫學院教授、肝病權威許金川數十年累積的診斷經驗，讓更多醫師受惠。

「肝瘤偵」由好心肝基金會、台大醫院、聰泰科技及商之器科技跨領域合作開發。團隊蒐集2002年至2020年間，台大醫院1576名患者、共6001個肝腫瘤超音波影像，並以電腦斷層、磁振造影或病理檢查結果確認診斷，再由專業醫師標註腫瘤位置，建立AI訓練資料庫。

粘曉菁指出，超音波影像容易受到探頭角度、操作方式及患者身體狀況影響，增加AI辨識難度。研發團隊經過多年測試，持續優化演算法及硬體運算效能，讓系統能在檢查當下即時標示疑似腫瘤，提供良惡性判讀資訊，協助醫師評估是否需要進一步安排電腦斷層或磁振造影檢查。

「肝瘤偵」已於2024年取得衛福部食藥署醫療器材認證，並獲得多國專利。肝基會今年6月募集善款，捐贈50套系統至全台偏鄉及醫療院所，首套安裝於花蓮縣壽豐鄉衛生所，讓偏鄉醫療人員執行腹部超音波時，也能獲得AI輔助判讀。

粘曉菁表示，透過「救救肝苦人」及「今年超了沒」免費腹部超音波檢查等公益計畫，結合AI技術，希望將大型醫學中心的專業診斷經驗帶進偏鄉，縮短城鄉醫療差距，協助更多肝病患者及早發現異常、及早接受治療。