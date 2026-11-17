基隆捷運主體工程今天動土，因為基捷、汐止東湖線和民生線整合號誌系統，捷運列車可從基隆八堵直達南港或大稻埕。基捷加入捷運路網「9站7線轉乘」，也可提供旅客更多元、更穩定的公共運輸服務。

新北市長侯友宜說，2020年交通部長和台北、新北、基隆市長四首長會議決定，由新北市推動整合捷運路網的第一棒汐東線，並確認基捷與汐東線共軌共線。行政院2024月1月核定綜合規畫報告時，指定新北接手基隆捷運興建與營運重任，歷經1年多努力，中央終在今年10月13日核定經費。

侯友宜指出，基捷運機電系統、地下段土建統包工程開工，象徵捷運主體工程進入實質建設階段。基捷橫跨北北基，全長15.6公里，共設置13座車站。基捷將與汐東線、民生線整合，採CBTC號誌系統「一車到底」，旅客免換車，就可從基隆八堵直達南港或大稻埕。

侯友宜說，基隆捷運連接大台北捷運網路，旅客可以「9站7線轉乘」，包含轉乘高鐵南港站、台鐵汐科、八堵及南港站、板南線南港站與南港展覽館站、文湖線中山國中站與東湖站、環狀線東環段Y35站、中和新蘆線行天宮站及淡水信義線雙連站。

基隆市副市長方定安指出，基隆捷運相關都市計畫變更都已進入法定程序，涵蓋捷運沿線、捷運開發區及基隆智慧科技園區。市府將持續依都市計畫法定程序，推進相關審議、用地取得、招商及開發作業。

基市府也將配合捷運建設，推動五福橋及六合橋改建，除提升橋梁耐震能力、河川通洪能力及通行安全，也將整合橋梁設計與周邊景觀，讓橋梁在滿足交通通行需求同時，也能融入城市空間，成為展現基隆城市特色的新地標。