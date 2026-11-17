交通部觀光署推動Taiwan PASS，即日起新納七條「台灣好行」路線，並導入QR Code電子票券乘車機制。Taiwan PASS雙省方案「原價五折」優惠再推第二波加碼4.24萬張，持續銷售至年底，邀請民眾把握優惠，搭乘大眾運輸暢遊全台。

觀光署表示，此次景區接駁服務新納入七條台灣好行路線，包含東部地區的「太魯閣線」、「東部海岸線」、「玉長豐濱線」及「縱谷鹿野線」，進一步提升花東旅遊便利性。

西部地區也增加「溪頭線」、「日月潭阿里山線」及「關子嶺線」，原有的「清境線」也同步完成數位化，透過Taiwan PASS APP內的QR Code電子票券就可直接搭乘。

此次服務升級後，Taiwan PASS景區接駁服務將擴增至22項，旅客可依旅遊目的地及行程需求自選1項，無須自行開車，也能輕鬆暢遊各地景區。

觀光署指出，自9月1日推出「平日國旅優惠方案－Taiwan PASS雙省方案」以來，受到國人熱烈支持，Taiwan PASS台鐵版累計銷售超過6萬張，其中以「原價五折」優惠最受歡迎，第一波加碼的2.4萬張已於11月初售罄。

為讓更多民眾享有優惠，再推出第二波加碼4.24萬張，方案銷售期限及票券開通期限皆至2026年12月31日止，票券開通後可於一年內自行選擇於連續七天內使用相關交通服務，方便旅客彈性安排出遊時間。

觀光署提醒，先前已購買的Taiwan PASS，只要尚未開通，或已開通但尚未兌換任何交通元件，皆可使用此次新增服務。Taiwan PASS最新消息及票券使用規定，請至Taiwan PASS官網查詢。