高鐵為疏運年底大選返鄉投票人潮，今天宣布27、28日加開20班車、紅眼優惠班次、自由座閘門管制等3大新措施。高鐵發言人鄒衡蕪指出，這次從閘門進行管控，對號座及自由座旅客各有「專屬閘門」，自由座閘門開放10分鐘後會暫停10分鐘，減少付費區及月台人潮，避免再發生對號座旅客擠不上車的狀況。

九合一大選將於11月28日投票，高鐵預計11月27日傍晚乘載率將達高峰，依照最新統計狀況，11月27日下午3時的乘載率將達82％、11月28日中午前乘載率達74％。統計至迄今，選舉疏運期間（11月27日至30日）已賣出27.6萬張車票，座位利用率達58％。

另外，上一次大選疏運總旅運人次（對號＋自由座），2022年九合一選舉4天共疏運90.4萬人次，日均22.6萬人次。發言人鄒衡蕪強調，這個是疫情期間的狀況，且為對號座及自由座的加總人次，今年選舉疏運人次還在計算中，目前只能得知對號座的乘載狀況。

針對此次宣布的新措施，鄒衡蕪說，這是高鐵首開紅眼班次，並提供77折優惠鼓勵民眾搭乘，不要搶搭傍晚7時至晚間8時的班次，晚點搭車、搭乘品質也較好；另也呼籲，28日整天都能投票，若沒買到27日的班次，28日上午也加開全車自由座，民眾可早上搭車去投票。

自由座閘門管制部分，鄒衡蕪指出，為避免月台或付費區排隊人潮過於擁擠，導致旅客無法搭乘到原有的班次，此次進行強制分流措施。在11月27日傍晚5時至晚間8時的超超尖峰時段，於南港、北台、板橋等3站，對號座及自由座有其專屬閘門，自由座閘門每開放進站10分鐘，隨即管制5分鐘。

鄒衡蕪進一步表示，由於每個車站的閘門數量不同，各車站的對號座及自由座分配的專屬閘門數量也會不一樣，盼透過這樣的人潮分流及管制，讓付費區及月台不會過度擁擠，屆時有較多空間可引導對號座乘客優先上車；而閘門前的排隊人龍，屆時也會規畫有架設紅龍進行排隊管制。

至於即將到來的春節疏運，以及明年返鄉人潮較多的連假是否也會實施上述措施？鄒衡蕪說，大型連假疏運都會研究人潮分流措施及研究運能提供的方式，透過每次疏運的經驗來滾動檢討。這次首度開放紅眼班次及自由座專屬閘門的措施，執行過程中會觀察是否符合現場的需求並滾動檢討。

台鐵部分，台鐵公司指出，年底地方選舉疏運期間（11月26日至30日）共售出約16萬張票，整體平均利用率31.56%，目前尚有餘座。

台鐵表示，配合115年地方公職人員選舉，全線總計加開82列次。並備有預備編組及乘務人力，依人潮狀況加開列車疏運；並加強雙鐵運具聯防。相關單位已完成各項設施（備）整備作業，以確保行車安全及列車準點行駛。車站遇大量人潮應加強引導旅客乘車，必要時啟動三層人潮管制措施。