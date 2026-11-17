知名經濟學者、遠見．天下文化事業群創辦人高希均教授於今年8月6日辭世，享耆壽90歲，但他一生倡議「閱讀救自己」、「書櫃代替酒櫃」、「讀一流書、做一流人、建一流社會」等理念。台北榮總今邀請遠見．天下文化事業群董事長王力行演講「書生報國、觀念興邦」，對高希均進一步深入理解，收入再少、住處再擠，也要藏書；交情再淺，也要送書等對於台灣這片土地的影響。

高希均一生倡議「書生報國」，對台灣媒體、出版、教育及社會思想影響深遠。台北榮總院長陳威明說，高希均於2023年6月13日曾來北榮大師講堂演講，是無數人的偶像，也是很多人的心靈導師。高希均今年8月6日上午於北榮辭世，享耆壽90歲，我們都很懷念他。

高希均為經濟學家，遠見·天下文化事業群創辦人，曾任威斯康辛大學河瀑分校經濟學系教授兼系主任、遠見·天下文化事業群董事長。王力行說，高希均年輕時文筆練得非常好，大學時期參加救國團「蘇俄在中國」讀後感想論文比賽獲獎，獎金高達4000元，而當時高的一個月生活費約200元。

隨後，高希想至美國求學，但一張2.4萬元的機票，家中無力負擔，高的爸爸選擇提早退休，獲得1.8萬元的退休金，媽媽則標會籌錢，最後籌得單程的機票錢。高出發時，與父母像是生離死別，高希均媽媽說，「你這去了以後，我就沒有錢讓你能夠回來。」因此，高在美國非常努力讀書，且每個月領取200美元獎學金都會寄回30元貼補家用，讓高爸爸成為當時全眷村最有錢的人。

「一個人讀書、受教育，改變了我的生命也使我更有尊嚴。」 所以，高希均常去，「閱讀救自己」，一定要盡所有的能力去受到好的教育。高希均剛到美國時，「紐約時報」的政治版、體育版、文化版等都看不懂，所以，開始努力學習，融入美國社會，包括學習看球賽、學習溜冰、欣賞文化與藝術。他說，一個人「專業內必須內行，專業外不能外行」。

藉由在美國求學、擔任經濟學教授，結交許多諾貝爾經濟學獎的大師，如1974年諾貝爾經濟獎得主海耶克曾到台灣演講，或是帶領學生到以色列、東德參訪，了解當地的經濟發展等情形。直到1970至1981年受當時財政部長李國鼎邀請，每年暑假回到台灣，擔任經合會顧問、台大客座教授，傳播西方經濟進步觀念。

高希均更於1977年受當時「聯合報」總編輯張作錦邀稿，其在第五篇專文「天下哪有白吃的午餐？」中引述自由市場核心概念，點出任何資源與價值的取得背後皆有成本，倡議經濟理念。高希均除關注經濟發展議題外，認為生活素質也非常重要，包括水、空氣汙染及勞資關係等，在那個年代，就有這樣的一個概念，真正可說是時代的先驅者。

高希均一生著述等身，並留下許多膾炙人口的語錄「天下那有白吃的午餐」、「錯誤的決策比貪汙更可怕」、「讀一流書、 做一流人、建一流社會」、「書櫃代替酒櫃」、「閱讀救自己」、「溫暖的心、冷靜的腦」、「人 對，事就 對」、「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」、「和平幸福」。

陳威明說，王力行於1981年與高希均教授、殷允芃共同創辦「天下雜誌」；1982年創辦天下文化出版公司，1986年參與創辦「遠見雜誌」。40多年來，高希均和王力行透過媒體與出版的力量，持續引進國際觀念、傳播知識，也陪伴台灣社會經歷經濟、文化與思想的轉變。

賴清德總統9月5日更頒贈褒揚令予高希均，表彰其對國家社會的貢獻。陳威明表示，今天講題「書生報國，觀念興邦」是傳承高希均教推動社會進步的理想，也代表一種人生態度與社會責任。醫事人員可以用醫療照顧病人，媒體人也可以用知識與思想影響社會。不同的專業，同樣可以有一顆為國家、為社會付出的心。

遠見．天下文化事業群創辦人高希均於1977年受當時「聯合報」總編輯張作錦邀稿，其在第五篇專文「天下哪有白吃的午餐？」中引述自由市場核心概念。記者沈能元／攝影