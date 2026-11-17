每天喝蔬果汁養生，竟可能傷腎！腎臟科醫師洪永祥分享國外一起病例，一名65歲婦女連續10天大量飲用生菠菜蔬果汁，沒想到引發急性草酸鹽腎病變，最終必須洗腎。他提醒，菠菜、甜菜根、秋葵及莧菜都屬於高草酸蔬菜，尤其有腎結石體質的人，更要留意吃法。

洪永祥在臉書指出，2018年《美國腎臟病學會期刊》（AJKD）曾刊登一起案例，一名原本腎功能正常的65歲婦女，為了排毒養生，連續10天大量飲用含生菠菜的蔬果汁，結果腎功能急遽惡化。醫師進行腎臟切片後，發現腎小管內沉積大量草酸鈣結晶，最終必須依賴透析治療。

不過，該名婦女過去曾接受胃繞道手術，也有長期使用抗生素的紀錄，可能增加草酸吸收風險，並非單純喝菠菜汁就一定會洗腎。

洪永祥解釋，臨床上約8成腎結石屬於草酸鈣結石。當飲食攝取過多草酸，經腸道吸收、由腎臟排出時，若尿液中的草酸濃度過高，就容易與鈣結合形成結晶，增加結石風險。

難道菠菜、甜菜根、秋葵及莧菜都不能吃？洪永祥表示，其實不必完全忌口，只要掌握以下3個方法，就能降低草酸攝取與結石風險。

1. 先水煮汆燙：高草酸蔬菜建議先用滾水烹煮，可減少約30%至87%的可溶性草酸，煮過的水也應倒掉。 2. 搭配高鈣食物：鈣質能在腸道與草酸結合，減少人體吸收。吃蔬菜時可搭配豆腐、小魚乾或牛奶，不必刻意避開鈣質。 3. 補充足夠水分：每日飲水量可參考體重每公斤30至40毫升，幫助稀釋尿液、降低結晶沉積風險。

洪永祥提醒，預防腎結石不代表要拒吃蔬菜，關鍵是避免短時間大量攝取高草酸食物。若患有腎臟病、心臟衰竭或需要限制飲水，則應依醫師建議調整飲食及水分攝取。