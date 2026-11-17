九合一選舉倒數，逾60萬名首投族將把票投給想要的生活方式，對尚無投票權的青少年而言，又如何看待自己的表意權呢？兒福聯盟針對全台8千多名國中生、高中職生，了解青少表意處境，今發布「2026台灣青少年表意經驗調查報告」指出，超過8成青少年不認同「社會上的事輪不到我關心」，展現高度公共事務參與意願，但也有6成青少年想關心社會，卻面臨「資訊不易懂、找無門路說」。

兒盟調查發現，青少年自評發言被大人重視的程度（滿分100分），在家裡平均為70分，在學校平均為66.7分。具體來看，38.6%青少年認為，就算說了自己的意見，大人也不會聽；40.3%曾因表達意見或想法，遭到大人斥責或處罰。對照兒盟2019年調查，兩項比例當時分別為33.9%與31.3%，今年都攀升。

調查也發現，家長不同的回應類型，也反映在青少年的幸福感上，家長屬支持/討論型的青少年，幸福感平均為82.1分；家長不屬支持/討論型的青少年，平均分數則是未及格的53.3分，幸福感相差高達近30分。

兒盟調查也詢問「社會上的事是大人的事，輪不到我關心？」，結果高達8成的青少年明確表達「不同意」，顯示青少年是有意願對公共事務表達想法和意見。

然而，調查同時指出，62%的青少年認為，與青少年相關事務並未獲得足夠容易了解的資訊，此數據遠高於2019年的35.4%；同時，17.4%青少年不太清楚想表達意見時可以向誰說。由此可見，資訊看不懂、管道摸不清，讓有意願的青少年有話想說，卻找不到門路。

兒盟呼籲家長、師長、學校及政府決策者，在溝通上，應導入國際兒童權利專家Laura Lundy提出的「4F回饋原則」（充分Full、友善兒少Child-friendly、即時Fast、後續追蹤Followed up）。政府與候選人方面，在校園、交通及心理等青少年議題，應將各項政策法規及競選政見，轉譯為青少年容易理解的版本，並提供多元諮詢管道。

校園方面，兒盟提醒應建立具備隱私保護、線上或匿名的安全表意機制，並落實4F回饋原則，無論青少年的訴求是否能立即落實，皆應誠懇對青少年說明考量與後續處理，讓校園成為孩子能安心試錯、練習對話並感受意見被尊重的空間。至於家庭端，建議家長規畫固定的家庭會議時間，讓孩子有機會針對家中事務表達意見，並且充分溝通，當家長無法答應青少年主張時，也應講清楚原因，並與孩子約定時間回頭再談。