HPV疫苗不只女性需要接種，男性同樣面臨癌症威脅。最新國際研究發現，接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，與口咽癌風險降低高達91%有關，另有長期追蹤研究顯示，疫苗預防子宮頸癌的效果可維持至少18年。適逢11月17日「世界消除子宮頸癌日」，婦產科醫師提醒，即使有固定性伴侶，仍會有相互交叉感染的情況。

婦產科醫師莊梓筠表示，HPV主要透過性接觸及親密接觸傳播，男女都可能感染。多數感染者沒有明顯症狀，病毒通常會自行清除，但若持續感染高危險型HPV，可能經過多年演變為癌前病變，甚至癌症。

根據2026年刊登於「國際傳染病雜誌」的研究，分析美國約140萬名配對族群資料發現，接種HPV疫苗者的頭頸癌發生風險較低，整體風險約降低68.5%，其中口咽癌風險降低約91.3%。不過，接種疫苗不能取代子宮頸抹片檢查，已接種者仍須定期篩檢。透過疫苗預防感染、定期檢查及早發現病變，才能建立完整防癌防線。

疫苗保護力能維持多久？莊梓筠指出，2026年發表於「英國醫學期刊」的瑞典全國性研究，追蹤超過92萬名女性，發現接種HPV疫苗可降低近八成侵襲性子宮頸癌風險，追蹤長達18年仍未觀察到保護效果明顯減弱。另一項刊登於「刺胳針」的英國研究顯示，英格蘭20至24歲女性在2020年至2024年間，子宮頸癌死亡人數降至零，研究認為與HPV疫苗接種政策推動有關。

莊梓筠表示，門診經常有民眾詢問，已有固定伴侶或年紀較長，是否還需要接種疫苗？事實上，固定伴侶並不等於完全沒有感染風險。疫苗主要預防尚未感染的HPV型別，無法清除既有感染，成年人是否接種，應依年齡、過去接種紀錄及個人風險，與醫師討論。

國健署自2018年提供國中女生公費HPV疫苗，2025年擴大至國中男生。子宮頸癌防治也同步強化篩檢，25至29歲女性每3年可接受一次公費子宮頸抹片檢查，30歲以上每年一次，35歲、45歲及65歲女性另有各一次公費HPV檢測。