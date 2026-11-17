脊髓延髓性肌肉萎縮症（甘迺迪氏症）小分子新藥、不孕症治療方案與人工膝關節，榮獲115年「國家藥物科技研究發展獎」金質獎得主！衛福部16日頒獎肯定罕病新藥、智慧醫療器材及創新製造技術的優秀廠商，並強調未來會透過「專案加速審查」， 讓台灣生醫產業接軌國際。

罕病小分子新藥

金質獎得主有「安基生技」的小分子新藥AJ201，透過活化Nrf2、調節氧化壓力、誘導熱休克蛋白促進突變蛋白質聚集體降解，為脊髓延髓性肌肉萎縮症（甘迺迪氏症）治療帶來重要突破；「邦睿生技」的男性不孕症整體解決方案，從精子分析、DNA碎片檢測至精子優選等流程，從核心光學、AI與耗材都有高度自主性，具高度產業化成熟度，亦獲得金質獎。

「聯合骨科器材」的「聯合」康膝人工膝關節系統（混層燒結型）以全系統生物固定式植入物設計、自主開發的「混層燒結骨整合表面技術」，以及模組化手術器械系統，對國內植入式醫材產業貢獻卓著，獲得「醫療器材類」金質獎。

新技術融入AI

「漢康生技」的HCB101藥物，藉由AI輔助的蛋白質3D結構分析與預測技術，進行結構改造設計，展現卓越抗腫瘤效果與顯著安全特性，獲得藥物類銀質獎；「亞果生醫」的「瑞晶珂」膠原蛋白植入劑獲得「醫療器材類」銀質獎，「永昕生醫」的「應用AI數位孿生技術建立複雜蛋白藥物之純化製程優化平台」則獲得「製造技術類」銅質獎。

衛福部次長莊人祥表示，今年「國家藥物科技研究發展獎」共有41件作品參賽，包括罕病新藥、智慧醫療器材及創新製造技術等多元產品，最終有13件獲得國家級獎項，包括「藥品類」金質獎、銀質獎各1件，銅質獎2件；「醫療器材類」金質獎、銀質獎與銅質獎各2件；「製造技術類」銀質獎1件與銅質獎2件。

加速新藥、器材審查

莊人祥強調，台灣的醫療除了好的醫院體系外，也需要優良的生技醫藥產業作為基礎，政府未來將持續精進新藥與醫療器材審查制度，並加速審查以確保藥品供應韌性，讓好的創新產品可以更快上市、病友及早受惠，未來會與經濟部合作，加速台灣優秀生醫產品走向國際。

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