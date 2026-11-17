配合《公路法》第65條修正，計程車客運業者除應投保旅客責任保險外，並須投保汽車第三人責任保險。依交通部公告，計程車客運業最低投保金額為每一人傷害新臺幣150萬元、每一事故傷害合計300萬元、每一事故財產損失20萬元，自115年12月19日生效。

產險公會表示，業者可選擇投保「計程車專用汽車第三人責任保險」，或選擇適用於計程車營業用途的「一般汽車第三人責任保險」。兩類商品的保險金額均須達到交通部公告的最低標準。投保時可一併比較保費、自負額、理賠紀錄對保費的影響，以及附加條款有無承保限制。

產險公會提醒，產險公司不得拒保計程車專用汽車第三人責任保險，對於因應客運業者需求所提供的其他保險商品，亦不得無故拒保。

為避免業者詢價時因報價商品或條件不同而產生誤解，產險公會將請會員公司加強對承辦人員及各招攬通路的宣導。各通路受理投保詢價時，應主動告知業者可選擇計程車專用商品，並說明所報商品的名稱、費率、保險金額、自負額、理賠紀錄加減費方式及附加條款限制，讓業者在相同保額下比較保費與保障條件。

已有保單的業者，可在新制施行前向原承保公司確認保單所載用途、保額及保險期間是否符合規定。