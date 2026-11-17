疾管署公布，流感疫情連續8周下降，上周門急診就診計8萬9487人次，較前一周下降4.3%，新增71例重症病例及37例死亡。一名死亡案例為60多歲女性，有潛在疾病，未接種流感疫苗，發病兩周後死亡。

疾管署主任郭宏偉指出，國內流感疫情下降，第45周(11月8日至11月14日)門急診就診計8萬9487人次，較前一周9萬3461下降4.3%。社區流感病毒以A型為主，其中A型H1N1占94.7%為主。

上周11月10日至11月16日新增71例重症病例及37例死亡，均以感染A型H1N1為多；本流感季累計716例流感重症病例，其中157例死亡，重症病例以65歲以上長者(占69.8%)、具慢性病史者(占85.1%)為多，未接種本季流感疫苗占96.4%。中國北方、日本、韓國、美國及加拿大疫情皆上升且流行H1N1。

疾管署防疫醫師鄒宗珮說明上周死亡個案，一名66歲女性，有氣喘病史，沒有接種本季流感疫苗，10月中因發燒、咳嗽、呼吸喘，到急診就醫，確認為肺炎，很快就進展成呼吸衰竭，雖然插管、使用抗病毒藥物，也使用葉克膜，但仍在兩周後往生。

疾管署發言人林明誠指出，流感疫情已連續下降8周，將會再觀察兩周，11月底宣布是否脫離流行期。

新冠部分，郭宏偉表示，國內疫情持續下降；第45周11月8日至11月14日門急診就診計1432人次，較前一周1751下降18.2%。近4周本土變異株以NB.1.8.1及PQ.16.1.1為多。

上周11月10日至11月16日新增3例本土重症病例及1例本土死亡病例，本季累計80例本土重症，其中15例死亡，重症病例以65歲以上長者(占61.3%)、具慢性病史者(占85.0%)為多，未接種本季新冠疫苗占97.5%。全球陽性率上升，美洲及歐洲區亦呈上升趨勢，近期變異株以XFG、JN.1、NB.1.8.1、PQ.16.1.1及BA.3.2為主。

疾管署指出，完成左流右新接種可獲得1350健康幣，截至11月16日，流感疫苗接種已逾593.7萬人次，新冠疫苗已逾175.8萬人次。因應民眾踴躍接種，疾管署已增購16.9萬劑Novavax新冠疫苗，預計最快本周五撥配予各縣市政府衛生局轉發合約醫療院所提供民眾接種；預計12月中旬至明年1月再有20萬劑莫德納新冠疫苗級5萬劑Novavax新冠疫苗到貨。