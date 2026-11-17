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中市鼎王麻辣鍋辣油漂水溝 中市府：未盡責清理將開罰
台中市有網友反映，指鼎王麻辣鍋漢口店把廚餘廢水排入店後方的水溝，導致水溝裡都是牛油，「太誇張了，經過這裡我沿路嘔吐！」。市府環保局調查後，確認是鼎王麻辣鍋漢口店因工作人員未盡責做好清理，造成牛油廢水逕自排入水溝，店家亦坦承，將依違反水污染防治法處以3至300萬元罰鍰。
環保局官員說，鼎王麻辣鍋漢口店設有油水分離設備，作業上應該在油水分離後將油刮除，但工作人員未做此動作，造成油隨著廢水進到下一槽中，接著並排入溝中。而從鼎王麻辣鍋的食物中確有溝中的橘黃色浮油，可以確定就是從鼎王麻辣鍋店排出，鼎王自己也已坦承這一點。
鼎王餐飲集團公關今曾回覆說，門店廚房作業所產生之排水，均經截油槽處理，且截油槽設備皆訂有定期清潔及維護機制。目前公司已針對門店截油槽設備、排水系統及廢水處理流程展開全面查核，並同步加強現場及周邊環境之清潔維護。對於此次情況，公司高度重視，將依相關查核結果積極檢討並進行改善，後續也將持續強化設備維護及環境衛生管理。
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