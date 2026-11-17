不少婦人都有下腹痛經驗，如何分辨是經痛、腸胃炎，還是婦科急症？攸關處置關鍵，醫師提醒，若突劇烈下腹痛，伴隨噁心、嘔吐，就須警覺卵巢扭轉可能性並速就醫，以免延誤治療。

36歲女子因腹痛前往柳營奇美醫院求診，經婦產科醫師程葦倫診治發現為13公分卵巢畸胎瘤合併扭轉，這也提醒單憑腹痛症狀難以確定病因，仍須由醫師專業評估。

程葦倫表示，臨床上卵巢囊腫相當常見，多數屬於良性，並非發現囊腫就代表罹癌，也不一定需要手術。

他說，卵巢囊腫是卵巢內或表面形成的囊狀構造，內容物可能是液體或其他組織。部分囊腫與月經週期有關，可能自行消退，也可能是巧克力囊腫、畸胎瘤等不同病灶。

評估時，不能只看囊腫大小，還須考量年齡、是否停經、症狀、超音波外觀與後續變化。對於停經前、沒有症狀且影像特徵偏向良性的囊腫，可視情況追蹤觀察；若持續增大、影像可疑、反覆疼痛或產生併發症，則需進一步評估治療方式。

程葦倫指出，另一個常見誤解是「不痛就沒事」；有些卵巢病灶即使沒症狀，仍須依醫師建議追蹤；反過來說，有疼痛也不代表就是癌症，若持續有腹脹、骨盆腔不適、頻尿或異常出血等情形，應就醫釐清原因，而非憑網路資訊自行判斷。

他說，若突然發生劇烈腹痛，特別是卵巢扭轉，是指卵巢及相關組織發生旋轉，可能阻礙血液供應的急症。其症狀常出現單側下腹疼痛，也可能間歇性發作，並伴隨噁心或嘔吐，多被誤以為是腸胃炎或經痛，若忍痛等待症狀自行改善，反而耽誤就醫時機。

此外，卵巢扭轉並非透過一次超音波檢查就能完全排除，須整合疼痛發作方式、理學檢查與影像結果，若高度懷疑，則應評估是否需要手術探查。

程葦倫提醒，女性面對卵巢囊腫可掌握三項原則：第一，健檢發現有囊腫時先了解超音波特徵，與醫師討論追蹤計畫。第二，若持續出現腹脹、骨盆疼痛或異常出血，應安排婦產科檢查。第三，突然劇烈下腹痛，尤其合併噁心、嘔吐、頭暈或昏厥，應立即前往急診，切勿忍耐。

柳營奇美醫院婦產科醫師程葦倫。記者謝進盛／攝影