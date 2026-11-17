疾管署公告，美國麻疹疫情升溫，可能失去26年來清零地位，國際旅遊疫情建議等級提高到第二級「警示」（Alert）。若有赴美需求，可於出國前2至4周諮詢醫師施打疫苗。

美國麻疹疫情持續惡化，過去2年確診病例急遽增加，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，2026年全美已通報超過5400例麻疹病例，創下35年來新高。近期國際衛生機構「泛美衛生組織」（Pan American Health Organization，PAHO）正在研議撤銷26年來「消除麻疹（清零）」國家地位。

疾管署主任郭宏偉指出，美國近3個月（8月16日至11月8日）累計報告2622例美國麻疹，已連續14周每周新增病例達百例，顯示社區具疫情傳播風險。

郭宏偉表示，今年截至11月12日累計47州通報5412例確定病例，6例死亡，為去年全年2289例確定病例的2.4倍，約11%病例住院，96%病患未接種疫苗或接種史不明，疫情以賓州、南卡羅萊納州及猶他州為主。

疾管署近期決議，今天正式將全美國際旅遊疫情建議等級提高到第二級「警示」（Alert）。疾管署發言人林明誠指出，孕婦、未滿1歲兒童應避免到麻疹流行區，若6個月到11個月的小孩有到美國的需求，應徵詢醫師建議後施打疫苗，接種後2周會有保護力。

林明誠指出，提升美國旅遊警示不代表國內有傳播風險，目前評估不會對國內社區傳染造成威脅。國內新生兒常規疫苗MMR接種率達97%以上，醫院急診、小兒科、婦產科、感染科等醫護人員也達90%以上，國籍航空空服員防護力也有80%到90%，國人群體免疫力高。疾管署也持續進行疾病監測跟通報，今年國內共11例麻疹個案，3例為本土個案，8例為境外移入，國家包括越南、泰國、印尼、馬來西亞、日本、美國、印度、吉爾吉斯，沒有集中在特定國家。

疾管署公告，美國麻疹疫情升溫，失去26年來清零地位，國際旅遊疫情建議等級提高到第二級「警示（Alert）」。圖／疾管署提供