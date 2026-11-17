高鐵苗栗站傳遞愛心、深耕在地，今（17）日協助苗栗縣「陽光身心障礙關懷協會」的新住民家庭，搭乘高鐵前往高雄一日遊，站長柯庸正並送上祝福，希望透過高鐵旅運服務，陪伴新住民朋友探索不同城市的風貌，不只留下美好回憶，也更加融入台灣社會。

協會理事長鄭仁福表示，許多人或許不知道，遠嫁來台的新住民，許多人的另一半都是經濟弱勢或者身心障礙的台灣民眾。因此，當這些新住民朋友來到台灣，除了需要克服語言隔閡、適應新新的環境外，更要面臨比一般民眾沉重的家庭照顧壓力。

他表示，非常感謝高鐵苗栗站的愛心協助，讓新住民家庭有機會搭乘高鐵、親子同遊，從苗栗山城走進高雄海港城市，透過走訪在地景點，累積親子共同回憶，認識台灣不同城市的歷史與特色。

參加此行的小高弟弟的媽媽來自越南，平常平時以打零工維持生計，生活較為忙碌，所以很難得有機會可以跟媽媽出遊。他開心地說「我最期待去龍貓隧道還有高雄駁二特區玩了！下個月就是耶誕節，謝謝高鐵公司提前送我們這麼棒的聖誕禮物」。

柯庸正則表示，台灣高鐵希望透過實際行動關懷在地不同族群，讓更多需要幫助的朋友；未來，台灣高鐵也將持續善盡企業社會責任，落實深耕在地的理念，讓高鐵列車不只是串聯城市的交通工具，更傳遞愛與幸福。