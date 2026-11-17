近期關於翡翠水庫是否評估或設置太陽光電板的議題再度引發討論，中華民國防疫學會今發表嚴正聲明，表示基於「預防勝於治療」及「飲水安全零容忍」的公衛原則，堅決反對在翡翠水庫蓄水範圍內設置任何形式之太陽光電設施。聲明全文如下：

基於「預防勝於治療」及「飲水安全零容忍」的最高公衛原則，堅決反對在翡翠水庫蓄水範圍內設置任何形式之太陽光電設施。

一、 飲用水安全是全民健康的基石 不容一絲「萬一」：

翡翠水庫肩負大台北地區逾六百萬民眾的日常民生飲用水重任，長年以來在嚴格的水源保護區管制下，水質穩定維持在極為優良的「貧養」等級。公共衛生學的核心精神在於「風險預防」，而非「事後補救」。飲用水不同於一般工業或農業用水，它直接進入人體代謝系統，影響對象涵蓋嬰幼兒、孕婦、長者及慢性病患者等高敏感族群。

誠如近日環保與水資源保育團體所指出，現階段相關單位仍無法百分之百保證大型光電設施在長期日曬雨淋、極端氣候侵襲下，完全不會對水質產生任何潛在汙染。雖然主管機關強調其他已設置水域型光電的水庫檢測符合標準，但「現階段符合標準」並不等同於「長期零風險」。在缺乏數十年長週期環境毒理追蹤數據前，將六百萬人的飲水安全置於未知的變數之中，顯然違背公衛預防原則。

二、 設施老化、極端氣候與維運作業的三大健康隱憂：

從環境健康與防疫實務來看，在水庫水域或集水區內設置光電板，至少存在三項難以完全排除的生理與公衛威脅：

1. 重金屬與化學物質溶出風險： 太陽光電模組包含封裝材料、背板、焊錫及塑膠浮筒等組件。台灣位處亞熱帶，夏季高溫強紫外線加速高分子材料老化，若遇強颱、豪雨等極端天候導致結構受損或破裂，模組內部的鉛、鎘等重金屬及雙酚A、塑化劑等環境荷爾蒙，極可能隨之滲入水體。這些微量物質一旦進入食物鏈與人體，恐對神經系統、內分泌及肝腎功能造成不可逆的慢性危害。

2. 清潔維護與生物膜孳生疑慮： 光電板表面極易累積鳥糞、落塵與藻類，為維持發電效率必須定期清洗。即便規定僅能使用清水刷洗，大量鳥類聚集排泄所帶來的沙門氏菌、大腸桿菌及隱孢子蟲等病原體負荷仍會大幅增加，不僅加重下游淨水場的消毒負擔，在消毒過程中更可能產生較高濃度的三鹵甲烷等致癌副產物。

3. 水體微氣候改變與生態失衡： 大面積浮動式光電板覆蓋水面，將阻絕陽光穿透並改變水體表層溫度與溶氧量。水庫生態系一旦失衡，可能誘發特定藍綠藻或異常微生物大量繁衍，進而釋出藻毒素，對飲用水安全構成直接威脅。

三、 堅守法規防線，能源轉型不應犧牲公共衛生：

現行《都市計畫法》畫設之「台北水源特定區」及《水利法》相關公告，均明確限制翡翠水庫蓄水範圍內不得從事與水庫運作無關之使用行為，這正是前人基於保護六百萬人生命健康所築起的制度防火牆。

中華民國防疫學會高度肯定並支持主管機關依法嚴格把關、絕不退讓的態度，同時呼籲中央與地方政府，未來在進行任何能源盤點或政策規劃時，應將「民生飲用水源水庫」直接列為永久排除區，切勿再有試探性或模糊空間。

綠能發展與淨零碳排固然是國家重要目標，但所有公共政策的終極目的，皆是為了提升人民的福祉與健康。發展再生能源應優先利用工業區廠房屋頂、都會區建築物及已開發之低敏感度土地，絕不該向純淨的民生水庫「借地」。

「乾淨的水源，是防疫與健康的第一道防線。」我們呼籲各界超越政黨與一時的能源數據考量，共同守護翡翠水庫這片得來不易的淨土，為大台北六百萬市民及世世代代子孫，留住一口最純淨、最安心的飲用水。

中華民國防疫學會表示，雖然經濟部水利署澄清過往函文僅為潛力盤點、並未強制要求設置，台北市政府及翡翠水庫管理局亦重申依法禁止設置的堅定立場，但從公共衛生、環境醫學與預防醫學的專業角度審視，任何將工業能源設施引入「民生飲用水源頭」的構想，皆存在不容忽視的健康風險。