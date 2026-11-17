衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安品項，多批中國大陸蔬果、食品容器具被檢出違規。共三批大陸製烘焙紙，總重將近14公噸，因溶出試驗不合格在邊境遭攔，一批大陸出口的「鮮紅奇異果」，檢出共4項農藥超標，共370公噸需退運或銷毀。食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，食藥署自10月20日起，至12月16日止，將對大陸紙製食品容器具採逐批查驗。

1批由輸入業者「順林企業有限公司」報驗的大陸烘焙紙，溶出試驗結果蒸發殘渣值為56ppm。2批騏鈿實業股份有限公司報驗大陸烘焙紙，溶出試驗結果蒸發殘渣分別為32 ppm、40ppm，劉芳銘指出，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，蒸發殘渣合格標準為30ppm以下，這3批重量分別為1公噸411公斤、10.38公噸、1.99公噸，合計約13.7公噸烘焙紙必須退運或銷毀。

食藥署統計近半年，從今年5月9日至11月9日止，受理大陸的其他紙或紙板製之盤碟杯及其類似品，報驗192批，檢驗不合格12批，不合格率6.3%，檢驗不合格原因為蒸發殘渣不合格。劉芳銘指出，該署已自今年10月20日起至12月16日止，在邊境針對中國的其他紙或紙板製之盤碟杯及其類似品採逐批查驗，抽驗比例為100%，合乎國內食安規定才會放行。

除食品容器外，一批仟富國際貿易股份有限公司報驗的大陸鮮紅奇異果，被檢出殘留農藥三氟敏0.13ppm、剋安勃0.03ppm、氟派瑞0.24ppm、百利普芬0.06ppm。劉芳銘指出，這4項農藥全數不符我國規定，三氟敏、剋安勃及百利普芬皆0.01ppm為法規容許值，氟派瑞於奇異果為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.01ppm，這批370公斤大陸奇異果需退運或銷毀。