台中市有網友反映，指鼎王麻辣鍋漢口店把廚餘廢水排入店後方的水溝，導致水溝裡都是牛油，「太誇張了，經過這裡我沿路嘔吐！」。市府環保局據報表示已展開調查。鼎王餐飲集團說，廚房作業所產生之排水均經截油槽處理，且設備皆訂有定期清潔及維護機制，目前正查該和改善中。

從網友拍攝的影片可以看到水溝的水面上漂浮著一片片的橘黃色東西，網友「金刂」指「水溝都是排放的廚餘廢水都是牛油！」、「在練地溝油嗎？臭死了！」

環保局說，已接獲訊息，目前正進一步了解中。

鼎王餐飲集團公關回覆說，門店廚房作業所產生之排水，均經截油槽處理，且截油槽設備皆訂有定期清潔及維護機制。目前公司已針對門店截油槽設備、排水系統及廢水處理流程展開全面查核，並同步加強現場及周邊環境之清潔維護。對於此次情況，公司高度重視，將依相關查核結果積極檢討並進行改善，後續也將持續強化設備維護及環境衛生管理。