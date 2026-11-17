睡覺打呼、張口呼吸，甚至反覆喉嚨發炎、吞嚥困難，可能與扁桃腺肥大有關。奇美醫院耳鼻喉部主治醫師陳力瑀指出，扁桃腺過度肥大不只影響睡眠品質，嚴重時還可能阻塞呼吸道，兒童恐影響生長發育及白天專注力，成人則可能反覆感染、吞嚥困難，應經專業檢查評估是否需要手術。

台南一名年僅3歲的女童，因長期睡覺打呼、張口呼吸，甚至出現睡眠呼吸中止，長期接受鼻過敏藥物治療，並使用鼻噴劑及洗鼻鹽沖洗，症狀仍未改善，經檢查發現其扁桃腺及腺樣體均達第四級肥大，造成呼吸道阻塞，經醫療團隊檢查評估後，女童接受兩項組織切除手術後，打呼及呼吸中止情形消失，鼻塞也獲得改善。

陳力瑀表示，扁桃腺是位於口腔深處兩側的免疫組織，兒童時期通常較為肥大，青春期後逐漸萎縮，但若過度肥大或反覆感染，可能造成健康問題，其中，兒童常見打呼、張口呼吸及睡眠中斷，長期可能影響情緒、專注力及顏面骨骼發育；成人則可能出現阻塞性睡眠呼吸中止、口臭、扁桃腺結石及反覆化膿，嚴重時甚至引發扁桃腺周圍膿瘍。

她也提到，並非扁桃腺肥大就必須開刀，若一年急性扁桃腺炎發作7次以上、連續兩年每年5次以上，或連續三年每年3次以上，或已造成睡眠呼吸障礙、吞嚥困難、曾發生扁桃腺周圍膿瘍及疑似腫瘤等情況，可進一步與醫師討論手術。

陳力瑀說，目前治療方式以冷觸氣化棒、百潔刀及達文西機器手臂等不同手術方式，會依年齡、肥大程度、病灶位置及出血風險選擇適合方式；扁桃腺切除後傷口約需2周癒合，若術後口吐鮮紅色血液或出現血塊，應立即就醫。

陳力瑀強調，若孩子長期打呼、睡眠中呼吸暫停，或成人反覆喉嚨發炎、吞嚥困難，應及早至耳鼻喉科檢查，透過內視鏡及必要的睡眠檢查，評估合適治療方式。