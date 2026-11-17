預防勝於治療，衛福部國健署今日舉辦「115年健康促進機構成果發表會」，表揚全國134家健康促進績優機構，共頒發190個獎項。獲獎機構運用人工智慧（AI）、數位健康管理及跨專業合作，將三高慢性病防治、長者健康促進、戒菸服務及B、C型肝炎篩檢延伸至社區、偏鄉與矯正機關，讓民眾在日常生活中也能獲得健康照護。

今年健康醫院評比聚焦健檢資料運用、長者內在能力檢測、三高異常管理，以及成人預防保健與代謝症候群防治四大主題。其中，成大醫院建立「代謝症候群醫社四端共照模式」，串聯醫學中心、基層診所、社區及運動場域，結合LINE健康管理與運動介入，設置9處健康照護站，協助民眾落實健康管理。

面對高齡化挑戰，童綜合醫院導入長者內在能力檢測（ICOPE），結合無紙化評估及AI異常摘要，及早掌握長者認知、行動、營養、視力、聽力與情緒等六大面向的變化，累計服務1357人，收案人數成長94%。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區導入「糖心腎AI智慧整合系統」，整合糖尿病、心血管疾病及腎臟病資訊，強化用藥安全與衛教。屏東縣來義鄉衛生所則運用排灣族母語及在地食材設計衛教教材，串聯10處文化健康站，讓偏鄉民眾更容易取得健康資訊。

戒菸方面，國健署統計，去年二代戒菸服務超過46萬人次，協助約3.7萬人成功戒菸。今年共有45家機構獲選戒菸績優醫事機構，其中20家獲頒特別獎項。馬偕醫院透過門診、住院轉介及持續追蹤，個案戒菸成功率達41%；桃園市天晟醫院運用資訊系統主動轉介病人，搭配個案管理師衛教及追蹤，六個月戒菸成功率達52.4%。

在肝炎防治，國健署指出，我國自2021年提供B、C型肝炎終身一次免費篩檢，去年進一步擴大至民國75年以前出生、未滿80歲民眾，累計已有逾788萬人完成篩檢。高雄市衛生局結合14家醫院及4家矯正機關，強化篩檢、治療與追蹤，降低收容人因移監或出監造成治療中斷的風險。

國健署長沈靜芬表示，健康促進不能只停留在疾病治療，更需要醫療院所、衛生單位及社區共同投入。未來將持續透過智慧科技、創新服務與跨專業合作，提升預防保健服務的品質與可近性，讓健康照護深入不同族群與社區。

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