食藥署今天公布最新邊境檢驗結果，一口氣發現3批中國烘焙紙蒸發殘渣不合格，共計超過1.3萬公斤，不符合商品依規定退運或銷毀，中國相關產品持續採逐批查驗，抽驗比例為100%。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共10項不合格產品，包括紐西蘭鮮草莓、美國芹菜、中國鮮紅奇異果、印尼白胡椒粉等，分別被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘今天向媒體說明，這次公布邊境檢驗不合格品項，有1批由輸入業者「順林企業有限公司」報驗的中國烘焙紙，溶出試驗結果蒸發殘渣值為56ppm，依據食品器具容器包裝衛生標準，蒸發殘渣合格標準為30ppm以下，這批烘焙紙必須退運或銷毀。

案內不符合商品共計1411公斤，依規定退運或銷毀。劉芳銘進一步解釋，食藥署已自115年10月20日起至115年12月16日止，在邊境針對中國的其他紙或紙板製之盤碟杯及其類似品採逐批查驗，抽驗比例為100%。

食藥署統計，從115年5月9日至115年11月9日止，受理中國的其他紙或紙板製盤碟杯及其類似品，報驗192批，檢驗不合格12批，不合格率6.3%，檢驗不合格原因為蒸發殘渣不合格。

劉芳銘說，今天公布的邊境檢驗不合格品項，本次有2批由輸入業者「騏鈿實業股份有限公司」報驗的中國烘焙紙，溶出試驗結果蒸發殘渣分別為32ppm、40ppm，依據食品器具容器包裝衛生標準，蒸發殘渣合格標準為30 ppm以下，這2批中國烘焙紙必須退運或銷毀。

案內不符合2批中國烘焙紙商品，分別為10377公斤、1990.5公斤，依規定退運或銷毀。劉芳銘說明，食藥署針對「騏鈿實業股份有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。