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告五人壓軸！彰化歲末演唱會12／19登場 480秒煙火秀、摸彩送機車
彰化縣政府迎接2027年，12月19日將在鹿港體育場舉辦「2026彰化歲末演唱會」，邀請告五人、王識賢、戴愛玲等9組藝人接力演出，並安排480秒煙火秀及美食市集，還有憑統一發票參加摸彩，獎項包括機車、冰箱等。
彰化縣多年來都未舉辦跨年晚會，而是提前在耶誕節前舉辦，以彰化縣有限經費可以邀請比較大咖的藝人演出外，民眾也不必為在各地舉辦的跨年晚會而趕場，反而吸引大批人潮。
縣府今天為「2026彰化歲末演唱會」宣傳，縣長王惠美表示，歲末演唱會今年邀請超人氣樂團告五人擔任壓軸，還有橫跨戲劇與歌壇的王識賢、鐵肺歌后戴愛玲、金曲歌王沈文程，以及人氣樂團芒果醬、新生代樂團PALLAS帕拉斯等9組藝人，演出陣容橫跨老、中、青三代，民眾不用跑台北、不必買票，就能免費欣賞。
活動當天除了美食市集，還有長達480秒的煙火秀。民眾憑今年11月至12月單張消費滿200元的紙本發票2張，可兌換摸彩券1張，獎項包括iPhone 18 Pro（512GB）、125機車2台、610公升電冰箱及65吋LED電視等。
縣府也結合鹿港在地文化推出「行動密碼．鹿港」實境解謎體驗，活動當天購買解謎包，可獲得100元歲末演唱會攤位現金抵用券，鼓勵民眾白天走訪鹿港老街、龍山寺及和興青創基地，品嘗肉包、麵線糊、蚵仔煎等在地美食，晚上再到體育場聽演唱會。
相關活動資訊請至彰化縣政府全球資訊網查詢， (https://www.chcg.gov.tw/ch2/index.aspx)。
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