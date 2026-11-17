勞動部今天宣布，全國不分規模企業明年起若讓育有12歲以下子女的勞工每天減少1小時工時且薪資照給，政府將全額補貼，並有職代津貼補助，誰能適用、職代津貼如何領，完整資訊一次看。

總統賴清德5月與行政團隊共同宣布5面向、共18項措施的「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」，除了延長婚假、產假及陪產假天數外，也規劃提供薪資補助、職代津貼等措施，鼓勵企業建立育兒減工時、彈性上下班等友善育兒制度。

關於育兒減工時、職代津貼，適用對象有哪些、補助金額多少、如何申請，中央社整理相關資訊，帶讀者一次了解。

Q：什麼是育兒減工時薪資補助？是否有補助上限？

A：全國不分規模的企業若同意讓育有未滿12歲子女的受僱者每日減少至少1小時工時且薪資照給，且符合每月實施至少10日、累計至少3個月及減少工時總時數達30小時者，可依實際照給薪資申請補助；每名受僱者每年最高新台幣4萬5000元，每家企業每年最高135萬元。

Q：若公司每日正常工時為7小時、每週35小時，或每日正常工時為7.5小時、每週37.5小時，這樣可以申請減少1小時的薪資補助嗎？

A：這項補助主要是鼓勵事業單位提供全時工作時間的育兒勞工每日減少至少1小時工作時間且薪資照給，若企業的正常工作時間就是每日7小時或7.5小時，而勞工確實有育兒減少1小時的需求，也符合補助意旨，符合申請條件也可提出申請。

Q：育兒減少工作時間薪資補助所定「累計達3個月以上」，是否一定要連續實施？

A：不需要。受僱者減少工作時間的月份無須連續，只要各月份都符合每月實施至少10日，且累計達3個月以上、減少工時總時數達30小時，就符合申請條件。

Q：育兒勞工減少1小時的工作時間，雇主可否拆分成以「分鐘」為單位，例如讓勞工延後幾分鐘上班、提早幾分鐘下班，合計達1小時，並據此提出申請？

A：不可以。如果讓雇主可拆分成分鐘數，將導致時間過於零碎化而不利勞工運用，也增加執行面認定困難，因此減少工作時間應以連續至少1小時為原則，不得拆分為延後幾分鐘上班、提早幾分鐘下班等方式。

Q：誰能請領職代津貼補助？金額多少？是否有上限？

A：勞工若依「性別平等工作法」請假或留職停薪、請婚假或育兒減工時等，企業在這期間指定職務代理人並實際發給職務代理津貼，政府會依受僱者請假或留職停薪的日數、時數，以每日最高800元或每小時100元補助企業，每人每月最高1萬7600元。

Q：如果指定2名以上職務代理人是否可以分別請領800元？

A：即使指定2名以上職務代理人，也不因代理人數增加而提高同一請假日或時數補助金額。

舉例來說，育兒勞工請育兒假1日，雇主請2名同事共同代理其工作，則由2名同事共同請領800元。至於各自請領金額，未明定均分，可由雇主依各職務現場分攤工作情形自行妥為分配。若雇主實際給付津貼總額低於補助標準，則依實際給付金額補助。

Q：企業若選擇新聘替代人力工作，是否有補助？

A：僱用未滿200人的企業，因勞工請產假或育兒留職停薪，另外新聘人力替代工作，訂定定期勞動契約達3個月以上，且連續工作30日以上者，可申請補助2萬元。

Q：申請友善職場育兒彈性工作安排措施獎勵及補助的資格是什麼？

A：這次育兒彈性工作獎勵補貼措施是為因應國家面臨少子化而推出政策，申請對象必須是適用「性別平等工作法」的事業單位，且僱有本國籍、與在中華民國境內設有戶籍國民結婚的外國人、中國大陸地區人民、香港或澳門居民等，而公立學校、政府機關（構）及國營事業機構不適用。

Q：政策預計何時上路？如何申請？

A：各項獎勵及補助措施從民國116年元旦起生效，勞動部將委由各直轄市、縣（市）政府辦理事業單位申請案件的受理、審查及核發作業，並建置「友善職場育兒補助系統」，提供事業單位線上申請管道，同時保留書面申請方式，以符合不同事業單位的實際需求。