能源轉型推動聯盟今發布縣市政府氣候與能源治理評比報告，其中指出屋頂光電在地方推動上仍存在包含中央補助資源未能有效轉化為設置成果、公有屋頂光電設置待加強、行政審查效率落差大、地方政府缺乏明確的中長期再生能源發展目標等4大障礙。

氣候對策協會常務理事柯建佑說，本次評比聚焦社會具有高度共識的屋頂型太陽光電，檢視地方政府是否有效運用政策資源、排除民眾設置障礙。從評比結果可以看出，屋頂光電在地方推動上仍存在4大障礙，包括補助資源執行不彰、公有屋頂開發不足、行政審查效率落差，以及缺乏中長期發展目標。

首先，經濟部2025年推動「家戶屋頂光電加速計畫」，提供各縣市合計約10億元申請額度，實際核定6.51億元，但年底執行補助僅約1.3億元，僅占原始額度13%，受評縣市中有17個執行率不到2成，加上中央政策公告、經費核定與地方預算程序銜接不良，導致截至9月初，全國僅11個縣市開放民眾申請，政策宣示與實際執行存在明顯落差。

其次，雙北雖有集合住宅多、屋頂空間有限等客觀限制，但2市在「公有屋頂光電設置義務」指標上同樣未獲得分數；台北市更有近4成學校尚未設置屋頂光電。

柯建佑進一步說，行政審查效率落差大，小型屋頂光電缺乏簡化機制，例如高雄市1年處理逾2700件，平均審查僅8.68天；彰化縣處理逾1400件，平均則需42.02天，呼籲提供精簡申請文件、明確審查期限及跨機關協調的單一窗口，降低民眾申設門檻。

他說，地方政府缺乏明確的中長期再生能源發展目標，訂定目標不是為了提出漂亮數字，而是讓政府看見政策理想與實際發展的落差，進而盤點資源、協調局處並持續改善，讓屋頂光電成為跨年度、跨任期的地方治理承諾。

柯建佑呼籲，應加速補助資源落地，中央應改善經費核定與地方預算程序的銜接，地方也應積極爭取資源；其次，建立地方再生能源長期發展責任，訂定可量化的中長期目標，主動盤點公有屋頂、社區及民間建築資源。