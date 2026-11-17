星宇航空（2646）今（17）日宣布，「台北-雪梨-奧克蘭」正式開賣，將於2027年3月23日啟航，首度將航網版圖延伸至大洋洲。此條航線將以A330-900機型執飛，開航初期每週四班，自5月1日起增班為每日一班。此外，為提供更完善的旅程服務，旅客亦可透過星宇航空與澳洲航空（Qantas）的聯航合作，無縫銜接澳洲國內熱門城市、紐西蘭及斐濟航網，打造最具便利性的南太平洋飛行體驗。

星宇航空翟健華執行長表示，大洋洲航線的開闢，象徵星宇航空全球航網布局邁入全新里程碑。雪梨與奧克蘭擁有世界級的自然景觀與人文風情，不僅是南半球重要的國際城市，更兼具商務、留學與觀光等多元市場需求。隨著雙航點正式啟航，星宇航空將進一步串聯亞洲與大洋洲市場，持續拓展國際航網版圖。透過與澳洲航空（Qantas）的合作，聯程航網延伸至多條航線，旅客未來不論是前往澳洲各大城、探索紐西蘭南北島，或是造訪渡假勝地斐濟，都能透過星宇航空與澳航的聯程服務輕鬆抵達。

為迎接大洋洲雙航點開賣，星宇航空同步推出全新互動網站《星宇CHILL研究所》，以紐澳獨有的悠閒生活風格為靈感，邀請旅客提前朝聖南半球的旅遊魅力。網站結合紐澳兩地特色景點與隱藏版祕境介紹，更精心設計線上互動體驗，引導旅客解鎖最適合自己的紐澳旅遊勝地。即日起旅客凡於網站參與「人氣航點票選」即有機會抽中台北-雪梨或台北-奧克蘭（中停雪梨）經濟艙來回機票；另將旅遊偏好測驗結果分享至星宇航空官方社群指定貼文留言區，還有機會抽中驚喜小禮品。

歡慶紐澳雙航點開航，星宇航空同步推出COSMILE會員加贈哩程優惠，凡於2027年3月23日至4月30日期間搭乘指定航班，台北－雪梨及台北－奧克蘭航線每航段可額外獲贈5,000哩、雪梨－奧克蘭航線每航段加贈1,500哩獎勵哩程。此外，持星宇航空玉山聯名卡於官網或APP購買台灣出發至雪梨或奧克蘭單點來回機票，享最高TWD 3,000優惠，贈完為止，邀請旅客以更多元、超值的方式展開南半球旅程。

澳洲雪梨與紐西蘭奧克蘭各具獨特魅力，雪梨機場距離市中心僅需約15分鐘車程，旅客可輕鬆漫遊歌劇院、港灣大橋、邦代海灘，享受悠閒步調；而奧克蘭則是開啟紐西蘭壯麗大景的絕佳門戶，由此延伸能親臨紐西蘭南北島，感受南半球純淨且極致的自然風貌。而除了透過《星宇Chill研究所》線上互動網站邀請旅客走訪紐澳，星宇航空也將南半球的旅遊想像延伸至日常生活。星宇航空攜手7-ELEVEN於11月23日推出聯名鮮食新品「香蒜蝦墨魚麵」，嚴選天然墨魚汁揉製而成的 Q 彈麵條，搭配特級初榨橄欖油爆香的濃郁蒜香醬汁與油封蝦仁，讓旅客在啟程前也能率先以味蕾開啟美饌之旅。

星宇航空進軍大洋洲！ 雪梨、奧克蘭雙航點正式開賣。星宇提供

星宇航空今（17）日宣布，「台北-雪梨-奧克蘭」正式開賣。星宇航空／提供