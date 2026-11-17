統一超（2912）7-ELEVEN即日起推出全台門市收銀機就能列印uniopen會員載具中獎發票，減少門市夥伴與民眾自行至ibon便利生活站操作列印時間成本，門市消費結帳時即可同時列印中獎發票。迎新服務上線，期間限定將中獎發票兌領後存入OPENPOINT APP零錢包再加碼回饋10%購物金。

7-ELEVEN於2020年創新開發OPENPOINT APP「發票日誌」功能，提供uniopen會員智慧化電子發票管理平台，透過會員帳戶掃碼、掃描紙本電子發票或綁定財政部發票載具，就可以直接匯入電子發票資料，而且每雙月系統還會自動對獎並推播通知中獎訊息。若中獎金額在新台幣1,000元(含)以下，還可直接到7-ELEVEN列印與兌領，或使用線上預約兌換超值組合商品，包含CITY系列飲品、冰品、飲料等逾30種多元選擇，最殺組合直接放大獎金兩倍。

據內部統計，目前已有近千萬人次使用「發票日誌」功能，平均一期超過上億張發票存入uniopen會員載具。不僅如此，發票存入uniopen會員載具還能創造第二次中獎機會。7-ELEVEN每期共加碼抽400萬點OPENPOINT點數，有機會驚喜獲得500點或200點OPENPOINT，記得每期發票開獎到發票日誌裡面橘色「uniopen會員載具抽獎」按鈕查詢，不要跟財神爺擦身而過。

為服務更多uniopen會員，即日起uniopen會員載具中獎發票不用到ibon便利生活站列印兌領，可直接到全台門市收銀機請夥伴直接列印出來兌領，自2026年12月1日起至2026年12月31日期間，兌領獎金當下存入OPENPOINT APP零錢包再加碼回饋10%購物金。