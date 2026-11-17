今年初發生多元計程車司機丟包乘客事件，導致乘客遭經過的4車輾斃身亡，震驚全台，為此，交通部10月預告修法納管叫車平台，今天公告法規，未來再發生類似Bolt司機丟包乘客事件，平台與車隊均須負責，同時平台須在1年內營業執照，否則最高罰2500萬，並勒令歇業。新規將於本周四正式上路。

網路叫車平台雖然負責訂單媒合、車輛派遣、客服處理等工作，有實質介入運輸行為，然而根據現行規定，叫車平台卻被歸類為「資訊媒合」業者，而非交通運輸業者，導致駕駛、車隊與平台間的權利義務模糊，學者、職業駕駛工會都多次呼籲，應將平台納入運輸服務提供者或預約服務業者的監理範圍。

為因應智慧移動及網路預約叫車服務發展趨勢，促進計程車產業健全發展，並強化乘客安全及消費權益保障，交通部10月22日預告修正、今天公告「計程車客運服務業申請核准經營辦法」，以強化平台責任、保障乘客權益及增加駕駛營運彈性，同時建立相關安全及管理配套。

交通部公共運輸及監理司長胡迪琦說，正式上路日期將於法規公告的第3天，也就是19日本周四正式上路。周四起叫車平台將正式納管，駕駛也可加入多個車隊；但平台取得營業執照的期限，是自法規公告後算起，因此，明年11月17日前未籌辦完成將開罰。

胡迪琦說，此次修法主要有2大重點，包含納管叫車平台及開放「一車多車隊」。納管的網路叫車平台需在修法後1年內依法取得營業執照，也就是說，若未在2027年11月17日前籌設完畢，將依照公路法第77條，處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，並勒令其歇業。

針對民眾最關心的責任歸屬，胡迪琦說，修法後將不再分車隊及網路叫車平台，全部統稱為「計程車客運服務業」。若再發生類似Bolt駕駛丟包乘客事件，駕駛需負責的刑事責任及公司需負的民事責任，須以最後判決為主；但行政管理責任部分，就是車隊（叫車平台＋派遣車隊）的責任，發生事情，兩方都要負責、懲處。

另法規也開放「1車多車隊」，胡迪琦表示，19日本周四起1名駕駛可加入多個車隊，相關配套措施包含，業者須提供駕駛至少3小時的教育訓練，若駕駛在半年內發生2次重大違規，業者須召回駕駛接受安全講習，完成後才能繼續接受派遣。

胡迪琦舉例，若駕駛加入3個車隊，卻發生教育訓練沒做好、沒有保險等情況，3家車隊都要負擔責任，無關最後是誰派遣該駕駛；倘若是個別因素如派遣系統出問題、繞路等情況，就會各別開罰；針對駕駛的教育訓練，一般的訓練可以接受3家車隊統一委託某家來訓練，但若有額外訓練內容，像是操作介面、穿著制服等，因各家車隊情況不同，也可以再分別訓練。

假設駕駛上路後發生嚴重違規，依法業者須召回該駕駛進行嚴重違規的教育訓練。駕駛若加入3家車隊，那就必須參加3次教育訓練。