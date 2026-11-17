「減少工時不減薪、職代津貼與替代人力聘僱應公布企業申請狀況，檢視是否有成效，並鼓勵積極響應的企業！」台灣生育改革行動聯盟理事李佳欣17日肯定勞動部3大職場友善措施補貼。人力銀行專家則認為，新措施可提高男性申請意願，落實家庭照顧責任。

改假名增男性申請意願

勞動部17日公布「減少工時不減薪、職代津貼與替代人力聘僱」3大職場友善措施補貼，且企業若有減少工時、居家辦公等5項調整作為，還會加碼補助。李佳欣表示，肯定勞動部一系列修法與推出友善措施，包括上周《性工法》與《就服法》修正，將產假從8周延長到14周，還有陪產與陪產檢假延長到14天。

「但未來希望陪產與陪產檢假改成『生產準備假』！」李佳欣說，「陪」字容易附屬的感覺，但無論育兒與家庭照護，男女都需要負擔，若能將假別改名，有助男性參與「生產」，不再只是「從旁協助」。另外，她也擔心職場氣氛不友善的話，空有政策但卻沒什麼人申請，因此未來也要公布相關措施的申請狀況，以利後續評估與調整。

放寬請假認定標準

李佳欣也提醒說，未來勞動部在宣導時，可以將請假標準放寬，不要只有醫院的就醫紀錄等才能請假，生產準備假能還要進行產前教育、生產準備課程，若新生兒出生也需要陪伴。

104資訊科技股份有限公司資深副總經理暨人才永續長鍾文雄則表示，友善職場措施補貼可以用紙本或電子化申請，且勞動部對於中小企業補貼較多，由於中小企業若要有職務代理人比較困難，建議中小企業的勞工要培養跨領域能力。

「以後請假就不用再擔心！」鍾文雄說，相關措施明文規範員工請假的依據，也可鼓勵男性負起家庭照護責任，假別男女都可適用，近年來男性申請育嬰留停的天數也逐漸成長。

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