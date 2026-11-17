由興揚電影製作、聯合數位文創共同投資的台馬合製浪漫大片《告別的年代》，不僅強勢入圍今年金馬獎四項大獎，片中浪漫、懸疑又帶點魔幻寫實的劇情自上週五上映以來引發熱烈討論，映後不少觀眾也主動發問求解惑，更有許多觀眾多刷電影解析劇情。導演楊毅恆也揭秘，片中關鍵的「家族詛咒」並非出自原著，而是將作者黎紫書另一部短篇代表作《國北邊陲》跨界融合進劇本。

上映首週末，電影《告別的年代》劇組團隊勤跑戲院與影迷交流互動，片中演員下足苦功的多語表現獲得觀眾大讚用心。宋芸樺也在映後問答環節揭曉角色在語言設定上的隱藏細節，她舉例：「片中杜麗安與邱士縉飾演的初戀情人『連生』都是說中文，對後來遇見的連生雙胞胎哥哥『望生』則是都說粵語；但在某些特定場次時，她會對著望生中、粵語穿插，而其中的中文台詞，其實都是杜麗安心中真正希望對連生說的話。」這番解析一說出口，全場觀眾立刻恍然大悟，直呼必須進戲院二刷，細細品味電影裡的更多伏筆與細節！

《告別的年代》邱士縉在電影中一人分飾兩角演出精湛。圖／興揚電影提供

此外，香港偶像男團MIRROR的邱士縉一人分飾兩角展現的精湛演技同樣大獲好評。他分享，「連生」與「望生」個性截然不同，自己在讀本階段便不斷挖掘角色的可能性，並思考兩人性格差異的根源；後來與導演深入討論後，發現關鍵在於片中設定的「30 歲會死」家族詛咒：「兩個人對這件事有不同的解讀與角度——一個因為 30 歲會死而擔心連累身邊的人，另一個則因為 30 歲會死而選擇更活在當下，兩人因此產生了截然不同的性格與生活差異。」這番深刻的角色剖析，也為影迷解開了許多劇情背後的設定巧思。

同樣在片中挑戰一人分飾雙胞胎的劉子銓，卻從導演楊毅恆那裡收到了截然不同的表演指令。他分享：「片中我飾演的『凱』跟『J』，導演只跟我說不用擔心兩人的差異，只要跟著劇本和故事走，觀眾自然就會感受到。這句話讓我在表演上更安心，可以放膽去嘗試各種可能性。」談起這次演出的獨特體驗，劉子銓也感性表示：「我很喜歡電影中的這個角色，透過類似旁觀者的視角，跟著觀眾一起對劇情解謎、拼拼圖；在拍攝時只要好好感受當下、感受場景，答案就會自然浮現在電影之中，這對我來說是其中最有趣的部分。」

台馬合製浪漫電影《告別的年代》改編自馬來西亞華文文學大師黎紫書同名獲獎鉅作，劇情描述1990年代的馬來西亞，孤獨少年凱（劉子銓 飾）透過一本神秘小說，意外走進主人翁杜麗安（宋芸樺 飾）愛情故事。1969年的怡保，杜麗安的初戀情人連生（邱士縉 飾）在吐露家族祕密後離奇失蹤，從此改寫了數代人的命運。隨著書中的塵封真相逐漸浮現，虛實交錯，凱也驚覺自己與這段浪漫往事有著意想不到的深切聯繫。《告別的年代》現正全台熱映中。