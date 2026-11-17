耳朵癢到受不了，可能不是耳垢太多，而是每天使用的物品出了問題！耳鼻喉科醫師吳昭寬近日在臉書分享一起門診案例，一名20歲女服務生因耳朵劇烈搔癢就醫，檢查後發現耳道竟布滿白色黴菌。更巧的是，接下來又有兩名同事出現相同症狀，3人檢查結果都是黴菌感染。醫師原本也感到納悶，直到仔細詢問工作情況，才發現她們有一個共同習慣。

吳昭寬表示，第一名患者來自一家美式餐廳，當時耳朵癢得難以忍受，甚至懷疑「有沒有螞蟻跑進去」。經耳內視鏡檢查，確認是外耳道黴菌感染，經過清理及治療後，症狀逐漸改善。不料，幾天後又有兩名同事陸續求診，檢查結果竟然如出一轍。

耳道感染 元凶是耳機

追查後才知道，這群員工除了端菜、送餐，還要唱歌、跳舞與客人互動，工作時經常滿頭大汗，而她們使用的耳機竟然是大家輪流配戴。吳昭寬指出，耳機容易沾附汗水、皮脂及耳垢，若長時間配戴又沒有妥善清潔，耳道便可能處於悶熱潮濕的環境；若皮膚剛好有細微傷口，也會增加發炎或感染的機會。

醫師提醒，入耳式耳機最好不要多人共用，尤其接觸耳道的耳塞部分，應使用個人專屬配件；平時也要依照原廠說明定期清潔，流汗後記得擦拭，並確認耳機完全乾燥再收納。

耳朵癢先別急著挖

此外，吳昭寬表示，耳朵發癢也別急著挖，平時使用棉花棒也只需清潔外耳，不要伸進耳道內挖掘。過度掏耳反而可能帶走天然油脂、刮傷皮膚，讓症狀更加嚴重，也不建議自行滴甘油或其他油類處理。

《元氣網》指出，耳朵搔癢可能與長時間配戴耳機、耳垢堆積、皮膚疾病、過敏或細菌及黴菌感染有關。美國哥倫比亞大學歐文醫學中心耳科、神經耳科暨顱底外科主任金海玉醫師提醒，耳垢能保護耳道、阻隔細菌並維持皮膚濕潤，並非越乾淨越好。若沒有耳垢堵塞或影響聽力，不必刻意掏耳朵，平時保持耳道乾燥、避免過度清潔，才是預防耳朵發癢最有效的方法。

若懷疑耳朵搔癢與過敏有關，可先就醫檢查。若伴隨流膿、耳痛、聽力下降、耳鳴、頭暈或紅腫，應儘速就診，可能是細菌或黴菌感染，必要時須使用抗生素或抗黴菌藥物治療。