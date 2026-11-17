不少人睡覺時習慣開啟冷氣「舒眠模式」，希望讓室內溫度維持舒適。一名網友分享，近期意外發現，冷氣的「舒眠模式」竟然會越睡越熱。貼文曝光後引起共鳴，不少人這才恍然大悟，直呼難怪半夜常常被熱醒。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期才知道冷氣遙控器上的「舒眠」功能，並不是讓冷氣整晚維持原本設定的涼爽溫度，而是會隨著睡眠時間逐漸提高溫度，忍不住驚呼「只有我不知道嗎？」。

貼文一出後，不少網友都表示「難怪一點都沒舒眠到，半夜還會被熱醒」、「寧願冷醒也不要熱醒」、「滿身是汗熱醒，找到原因了」、「看了這篇文才知道」、「不小心按過舒眠，我家小狗氣整晚」、「開舒眠真的會熱死」、「那不是舒眠是舒肥」、「原來是這種意思嗎，一點也不舒眠的感覺」。

不過，也有網友持相反意見，指出「我剛好相反，我是開舒眠比較好睡」、「我是覺得開舒眠比較舒服，可以睡到天亮，不會太冷或太熱」、「舒眠只適合冷氣會開在25度以下的人適用，如果冷氣開在26度以上就別再開舒眠，否則升溫至28度，乾脆別開冷氣」。

事實上，不少民眾習慣開冷氣入睡。本站曾報導，重症科醫師黃軒指出，臨床上發現愈來愈多人出現「明明很累卻睡不著」的困擾，可能是身體沒有順利完成降溫，導致睡眠品質下降。

黃軒說明，當環境溫度過高時，身體無法有效散熱，大腦會持續維持在半清醒的警戒狀態，使心率偏高、微血管收縮，就像電腦過熱後持續啟動散熱系統，難以進入休息模式。相反地，如果冷氣溫度設定過低，身體反而會啟動產熱機制，同樣影響睡眠穩定性。

根據睡眠醫學研究共識，大腦進入深層睡眠的關鍵，在於核心體溫能否自然下降，而非單純依賴低溫環境。一般成人建議睡眠環境維持在16至20度之間，有助於進入深層睡眠；老年人則以20至25度較為適宜，因體溫調節能力較弱。若溫度過高，夜間醒來次數與淺眠比例都會增加；但若冷到發抖，也會造成肌肉緊繃與心率上升，反而影響睡眠品質。