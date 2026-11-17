中華郵政與寶可夢聯名推出「寶可夢郵票小全張」，今（17）日上午8時30分開放線上預購，吸引大批粉絲搶購，沒想到開排前就近3萬人線上排隊苦等，開賣後短短26分鐘便全數完售，讓不少民眾失望而歸。不過，線上預購完售不代表郵票全數售罄，11月20日正式發行後，仍可透過實體通路購買。 這次寶可夢郵票配合「台北2026世界郵展」推出，限量30萬張，每張售價80元，內含10枚郵票，收錄10款人氣寶可夢，每枚面值8元。中華郵政為維持預購公平性，採取線上等候室機制，粉絲於上午8時至8時30分進入網站等候，再由系統隨機分配排隊號碼，並限制每筆交易限購2張，沒想到開賣不到半小時便宣告完售。 不過，沒搶到的粉絲仍有機會收藏，11月20日郵票發行首日起，可前往全台郵局、台北2026世界郵展現場及郵政博物館購買，一樣每人限購2張，售完為止。世界郵展將於11月20日至25日在台北世貿一館舉行，粉絲也能趁機參觀相關展覽。 此外，中華郵政特別規劃6間寶可夢主題郵局，分別為台北北門郵局、林口郵局、桃園成功路郵局、台中民權路郵局、嘉義文化路郵局及新興郵局；另設置6組主題郵筒，地點包括台北信義郵局、台北東門郵局、板橋

2026-11-17 12:59