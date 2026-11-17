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入秋最強冷空氣正在路上 粉專曝最凍時段：先濕後乾下探12度低溫
準備迎接入秋首波大陸冷氣團，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，這波冷空氣的特性是先濕後乾，降溫初期北台灣有短暫降雨，隨後水氣減少，逐漸轉為乾冷。周五夜晚至周六清晨，在輻射冷卻效應加持下，氣溫進一步下降，才有機會達到冷氣團等級，也是最冷時刻。
明天白天微弱鋒面快速掠過，北台灣有短暫降雨機會，隨後東北季風增強，氣溫逐漸下降。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周四冷氣團開始南下，北台灣上午仍有降雨機會，隨後水氣減少，入夜逐漸轉為乾冷。周五至周六清晨，冷氣團持續影響，加上輻射冷卻效應，周五夜晚至周六清晨將是最冷時刻。各地低溫約13至16度，平原空曠地區、內陸近山區有機會進一步下探12度。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周日冷氣團逐漸減弱，氣溫回升。這幾天溫差震盪會相當明顯，記得做好保暖。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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