身心障礙者權利公約（CRPD）第3次國家報告國際審查會議今天舉行開幕式，行政院副院長鄭麗君說，待審查結束後，今年就完成4項國際人權報告，代表的是「人權立國」是台灣努力目標。

衛生福利部今天舉行身心障礙者權利公約（CRPD）第3次國家報告國際審查會議開幕式，衛福部次長呂建德致詞時表示，這是台灣第3次辦理國際審查，期待透過台灣發展的在地審查模式，持續與各界進行建設性的對話，為台灣的身心障礙者建構出CRPD的努力方向。

呂建德表示，會場外將同步舉辦CRPD在台灣的日常記事展覽，盼以3大展區「日常支持實踐」、「藝術陪伴與社區參與」及「VRS即時溝通服務」，展現台灣身心障礙者藝術能量與生命價值，以及CRPD在台灣落地生根的日常畫面。

行政院副院長鄭麗君致詞表示，台灣雖然不是聯合國會員國，但台灣自主承諾履行公約，並在2014年制定CRPD 的施行法，當時台灣將公約國內法化，就是希望展現台灣重視人權價值，與國際接軌的決心。

鄭麗君表示，希望能夠依循著CRPD，保障身心障礙者能夠充分且平等的享有所有人權及基本自由，能夠促進社會對身心障礙者固有尊嚴的尊重。

鄭麗君提到，去年底提出第3次身心障礙者權利公約報告，並轉譯成點字版、手語版、有聲版等格式，要落實資訊平權。

鄭麗君說，這次報告中可看到政府過去4年來許多具體努力的成果，包括特殊教育法、監獄行刑法等納入合理調整規定，並陸續發布就業、選舉等領域的合理調整指引，積極保障身心障礙者需求。

此外，鄭麗君表示，111年修訂的精神衛生法，在今年8月正式實施強制住院許可改由法院裁定，並導入參審制度；出版台灣易讀參考指南，引領各機關於災防、教育、就業、就醫、金融保險、文化觀光等領域出版易讀資訊。

鄭麗君表示，行政院持續執行「身心障礙照顧服務資源布建計畫」，來強化、完善身心障礙者與照顧服務的需求等。

衛福部表示，身心障礙者權利公約（CRPD）第3次國家報告國際審查會議今天起至19日展開，邀請來自德國、日本、澳洲及英國等5位長期推動身心障礙者權利事務的國際人權專家，共同組成國際審查委員會，一起參與實質有意義的對話平台。