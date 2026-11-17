桃園市聯新國際醫院麻醉科醫師陳志仰表示，使用瘦瘦針、排糖藥及特定健康食品的患者在手術前的訪視，務必告知醫師，以利預防嘔吐、逆流與嗆咳，甚至有致命危險的吸入性肺炎；還有，坊間盛行的「舒眠麻醉」手術，務必要在有麻醉專科醫師監控下進行，預防喪失自主呼吸能力。

陳志仰指出，「瘦瘦針（GLP-1 促效劑）」是近年受關注的減重藥，會延緩胃排空，即使患者已禁食一段時間，胃內仍可能殘留食物。一旦麻醉導致保護性反射消失，極易發生嘔吐、逆流與嗆咳，引發致命的「吸入性肺炎」。因此，使用減重針、排糖藥（SGLT-2）或特定保健食品者，術前務必主動告知，由醫師評估是否延長禁食或利用床邊超音波確認胃內狀況，進而調整麻醉策略。

至於坊間盛行的「舒眠麻醉」，陳志仰說明其實已屬於中重度鎮靜，劑量稍有偏差，患者即可能喪失自主呼吸能力，特別是當血氧濃度降至80％以下時，會出現「斷崖式」驟降，留給醫療人員的急救時間極其有限，唯有受過完整訓練專科的麻醉醫師，才能隨時監控生命徵象並具備氣道處置與急救能力。

陳志仰表示，隨著微創手術與一日手術漸成趨勢，民眾更加關注麻醉安全與術後恢復品質。麻醉並非單純「睡一覺」，而是透過藥物抑制中樞神經及身體反應，讓患者在手術過程中維持適當的麻醉狀態，這不同於自然睡眠，全身麻醉會同時影響呼吸、心跳與血壓，甚至須搭配肌肉鬆弛劑，因此從術前評估、術中監控到術後恢復，每個環節都是維護患者安全的重要防線。

「民眾常期待得到100%安全保證，但醫療本身就存在風險」，陳志仰說明，麻醉醫師的核心職責在於風險控管，術前訪視不僅要了解患者病史與身體狀況，也可能及早發現原先未察覺的疾病，例如血糖、甲狀腺功能異常，甚至心肺功能不佳等問題，若非急迫的手術，可能會建議延期，待病情控制穩定後再開刀。

陳志仰指出，如何拿捏手術麻醉劑量絕非單純依據體重計算，即使體重相同，運動員與脂肪型肥胖者的用藥量截然不同；身高、肝腎代謝能力與飲酒習慣，都會影響藥物耐受度。近年以「精準麻醉」透過麻醉深度監測、監測腦波圖譜及個別化藥物調整，有助於掌握患者的麻醉狀態，讓用藥更符合實際需求，避免給藥過深導致長者術後認知功能障礙，或給藥過淺造成術中驚醒，同時改善過去術後常見的噁心、嘔吐及長時間昏沉等術後不適症狀。

陳志仰提醒，除了術前與術中的安全把關，術後恢復也不可輕忽，不少民眾做完無痛胃鏡、醫美或門診手術後自覺清醒要自己開車，他警告即便能正常交談，大腦的判斷力、反應力與精細動作控制尚未完全恢復，危險程度不亞於酒駕或毒駕，務必由家人接送或搭乘大眾運輸。