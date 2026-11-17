能源轉型推動聯盟（能轉盟）繼4年前發布「2022年縣市政府氣候與能源治理評比」後，今年再度推出評比報告，在地方大選前全面檢視全國22個縣市政府過去4年在氣候變遷因應與能源轉型上的施政表現。今公布評比結果，六都前3名依序為台南市、高雄市及台北市。

本次評比由全國13個公民團體組成的能轉盟共同執行，透過「氣候與能源整體治理機制」及「再生能源推動」、「高溫調適行動」、「能源韌性建構」及「產業能源責任」5大面向，以及18項指標檢視各縣市政府過去4年的治理成果。評比結果方面，六都前3名依序為台南市、高雄市及台北市；非六都前5名則為屏東縣、宜蘭縣、彰化縣、嘉義市及雲林縣。

台南市排名第1原因，包含在再生能源推動上有相較多數縣市更清楚的中長期目標、相對應的法規要求與推動策略，以及規範多元類型建物與電力使用者的再生能源設置義務，以及試圖提升光電審查效率等積極度。

媽媽氣候行動聯盟秘書長黃品涵說，本次再生能源評比結果顯示，光電推動的實際成果不能僅憑政黨立場判斷，許多國民黨執政縣市在屋頂光電推動其實也有很好的表現，因此關鍵在於地方政府透過實質行動化解行政障礙、破除不實資訊和謠言。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，在整體治理機制的幾項指標中，高雄市、台北市及桃園市表現最佳，均符合訂定自治條例、落實資訊公開等要求。

氣候對策協會常務理事柯建佑指出，本次評比聚焦社會具有高度共識的屋頂型太陽光電，從評比結果看出，屋頂光電在地方推動上仍存在4大障礙，包括補助資源執行不彰、公有屋頂開發不足、行政審查效率落差，以及缺乏中長期發展目標，呼籲中央應改善經費核定與地方預算程序的銜接，地方也應積極爭取資源，並全面檢討屋頂光電行政流程，必要時推動修法，實質降低民眾設置門檻。

主婦聯盟環境保護基金會能源組專員唐偉傑表示，目前有新北市、桃園市、台中市、台南市、屏東縣及宜蘭縣已主動進行微電網相關評估、規畫或建置，顯示部分地方政府已開始將分散式能源整合與供電韌性納入地方能源治理。

台灣氣候行動網絡研究中心研究助理陳欣指出，本次雖以高溫作為共同評比項目，但各地面臨的氣候風險不盡相同，也可能包括淹水、乾旱、坡地災害及海岸侵蝕等。因此，地方政府應將高溫調適的經驗延伸至整體氣候調適工作。

綠色公民行動聯盟資深研究員陳詩婷表示，本次首次檢視地方政府是否鼓勵及輔導用電大戶參與需量反應、導入虛擬電廠的管理模式，發現僅有台北市、新北市、桃園市、台中市、彰化縣及台南市等6個縣市，透過技術輔導或設備補助，鼓勵用電大戶整合能源管理系統、需量控制系統及儲能設備，提升用電彈性與調度能力。