知名婦產科醫師劉偉民今年7月底結束在台北醫學大學附設醫院長達25年的行醫生涯，轉往台北中山醫院服務。當時因北醫附醫決定不再續聘，一度引發病患擔憂後續手術及回診權益受影響。事隔3個多月，劉偉民透露，目前已增加中山醫院門診診次，原本在北醫附醫追蹤的病人幾乎都跟著轉院，醫療照護順利銜接，「病人幾乎都回籠了」，也讓他終於放下心中大石。

劉偉民過去在北醫附醫執業25年，累積豐富的婦科微創手術經驗，今年7月中旬接獲院方通知，雙方合約於7月底屆滿後不再續聘。由於當時已有不少患者排定達文西手術，甚至預約至隔年初，突如其來的人事異動，讓許多病患擔心原定治療計畫受到影響。

劉偉民當時曾公開表示，自己最在意的不是去留，而是病人權益，尤其手術完成後，還涉及病理報告說明、傷口照護、用藥調整及定期追蹤，若醫院沒有妥善安排，恐造成醫療照護中斷。

如今轉往中山醫院服務，劉偉民表示，為了因應原有病患的回診需求，已增加中山醫院門診診次，讓患者能繼續接受熟悉的醫師診療。他說，許多病人長期由自己追蹤，已建立一定的醫病信任與就醫習慣，大多選擇跟隨轉院，目前病患回流情況相當理想。

至於外界關注他與北醫附醫的關係，劉偉民強調，雙方合作關係雖已正式結束，但自己在北醫服務多年，對醫院仍有深厚感情，「我一點都沒有怨」，不會因為離開就否定過去25年的共同努力。

劉偉民過去以達文西機械手臂手術聞名，受訪時自述累計手術量已達約4500例。對於未來中山醫院是否引進達文西系統，他表示，院方確實有相關採購規畫，但自己並不堅持所有手術都必須使用達文西。

「手術方式應依病情及實際需求評估，不必一味追求昂貴設備。」劉偉民指出，達文西手術費用相對較高，傳統腹腔鏡及其他手術方式也有各自適用的情況，並非所有患者都需要採用機械手臂手術。

告別服務25年的醫院，劉偉民表示，現階段最重要的仍是維持病人照護品質。對他而言，無論在哪一家醫院執業，只要病人能持續獲得妥善治療、權益不受影響，就是最重要的事。