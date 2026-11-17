聯合國定期針對「身障者權利公約（CRPD）」締約國舉辦國際審查會議，我國2014年自主將CRPD內國內法化，每4年一次提出國家報告，邀國際身障專家來台審查公約推動情況，今天起為第三次審查。依規定國際審查時我國政府應設置一名「團長」接受國際委員提問，前二次審查均由時任政務委員林萬億擔任，今年首度降級改由衛福部次長呂建德擔任。對此，身障團體深表失望。

依身障者權利公約國家報告國際審查會議相關流程，每次年一次政府提出國內CRPD推動情況，邀國際專家來台審查，由政府代表接受國際專家提問，後續針對專家提出的「結論性意見」，並以各項施政改善，並於4年後再接受審查。今天國際審查開幕式中，首度曝光今年政府代表團團長為呂建德，行政院副院長鄭麗君雖出席致詞，但隨即離去，審查過程無政院層級代表留下。

身障盟秘書長洪心平指出，多數CRPD議題涉及跨部會政策，過去二次CRPD國家報告國際審查，均由林萬億擔任政府代表團長，其政務委員身分有助協調跨部會政策，衛福部負責統整國家報告內容，已承擔極大工作量，且其機關層級「叫不動其他部會」，無力協調跨部會議題，這表示政府仍認為身障公約只是衛福部層級，而未將其視為國家層級議題重視，這令障團有些失望。

此外，因前屆國家人權委員會委員7月底卸任，立法院尚未行使同意權，目前人權會無委員在任，也導致今年國際審查首見無任何人權會委員出席，僅由該委員會執行秘書鄒筱涵出席報告，提到人權會預算遭刪減等現況。對此，多位國際專家回應，對人權會預算因政治因素而遭刪減感到失望。洪心平則憂心，如審查委員針對人權相關議題提問，人權會恐無代表可出面回應。

洪心平另點出，行政院認定針對第二次國家報告國際審查提出的結論性意見，政府達成率達8成，然而，針對委員最重要的意見「應訂定國家身心障礙策略」卻未能落實，行政院雖回復政府訂有「人權行動計畫」，但該計畫分為5大人權領域，身障議題只占一小部分，顯然不是國際委員所提，更有遠景式的整體國家身心障礙策略。

鄭麗君提到，政府近年逐步回應前次國際審查結論性意見，2020年至2025年間於特殊教育法、監獄行刑法中納入合理調整規定，保障個別身障者需求；今年8月正式實施精神衛生法，強制住院改由法院裁定，並導入參審機制。政院亦持續執行2023年核定的身障服務照顧資源布建計畫，完善申智者照顧服務需求，並在長照3.0的十年計畫中，訂定身障者專章，盼讓身長者有更多元選擇權利。

依規定CRPD國家報告國際審查時我國政府應設置一名「團長」接受國際委員提問，前二次審查均由時任政務委員林萬億擔任，今年首度降級改由衛福部次長呂建德擔任。記者林琮恩／攝影