星宇航空今天宣布，「台北-雪梨-奧克蘭」新航線將於2027年3月23日啟航，是星宇航空成立以來，首度將航網版圖延伸至大洋洲；開航初期每週4班，自5月1日起增班為每日1班。

星宇航空說明，「台北-雪梨-奧克蘭」新航線將以A330-900機型執飛。星宇航空執行長翟健華表示，大洋洲航線是星宇航空全球航網布局的新里程碑。雪梨與奧克蘭是南半球重要的國際城市，更兼具商務、留學與觀光等多元市場需求。

星宇航空指出，隨著雙航點啟航，將串聯亞洲與大洋洲市場，持續拓展國際航網版圖，並透過與澳洲航空（Qantas）的合作，聯程航網延伸至多條航線。

星宇航空持續擴大機隊規模，機隊規模預計2026年底達42架，2027年底前增加至48架。新機報到後，星宇航空將持續布局新航點、加密既有航班。

星宇航空先前表示，10月陸續開闢台北－峇里島、台中－札幌及台中－名古屋3條新航線， 2027年進軍紐澳市場後，將航網版圖進一步延伸至大洋洲，逐步建構涵蓋亞洲、北美、歐洲及大洋洲的國際航網。

此外，星宇航空也透露正評估美國東岸、中部及南部市場，包括紐約、芝加哥、華盛頓、達拉斯等。