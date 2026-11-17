六福村萬聖節活動「墓碑鎮」迎來10周年，累計吸引逾30萬人次朝聖，萬聖節當天更湧入近2萬人！5公尺高巨型鹿魔、鬼怪街頭出沒及沉浸式惡靈餐廳掀起話題，隨著11月22日即將封鎮，夜間遊行僅剩最後3場、惡靈餐廳演出也只剩6場，錯過就得再等一年。

六福村表示，今年「墓碑鎮十周年」自9月開鎮以來，吸引大批遊客變裝入園，10月31日萬聖節適逢周六，單日湧入近2萬人次，從白天的變裝人潮一路延續至夜間遊行。儘管萬聖節已過，近期周末仍有不少民眾盛裝造訪，活動熱度持續延燒。

今年墓碑鎮除了園方安排的演出，遊客也成為另一大亮點。從精心打造的恐怖角色造型，到全家出動的親子變裝，園區街頭隨處可見各式裝扮，不少陌生遊客互相稱讚、邀約合照，甚至準備糖果及小禮物交換。園區鬼怪演員也穿梭人群，突然現身嚇得遊客尖叫，隨後又開心合影，讓整座小鎮宛如大型沉浸式劇場。

其中，下午2點登場的日間遊行「墓碑鎮的異界狂想曲」，由鬼娃芮妮領軍，與吉祥物大跳森巴，結合恐怖與可愛元素；晚間7點的夜間遊行「墓碑鎮：鹿魔覺醒」，則有高達5公尺的巨型鹿魔現身，搭配煙霧及惡靈演出，營造驚悚氣氛。隨著活動進入最後一周，夜間遊行僅剩最後3場。

另一項人氣活動是惡靈餐廳沉浸式演出「芮妮的無限詛咒」，打破舞台與觀眾席界線，鬼娃芮妮可能隨時出現在餐桌旁，讓遊客邊用餐邊體驗驚嚇。故事也串聯解謎鬼屋「怨靈礦坑」及日間遊行，讓遊客從礦坑、街頭一路體驗到餐廳。

六福村指出，惡靈餐廳最後演出日期為11月20日至22日，每天中午12點30分及下午5點30分各一場，總計剩下6場，民眾可透過inline線上預約，相關場次及訂位資訊以預約平台公告為準。

萬聖節落幕後，六福村將緊接著推出「SNOOPY聖誕祭」，11月28日登場，活動持續至2027年1月3日，讓園區從驚悚萬聖氛圍轉換為溫馨聖誕主題。民眾可透過六福村官方線上購票平台查詢最新票價、優惠方案及購票資訊，也可至官網預約免費接駁巴士，實際活動及優惠內容以園方公告為準。

六福村萬聖節活動「墓碑鎮」迎來10周年，累計吸引逾30萬人次造訪，11月22日即將封鎮，遊客把握最後一周入園體驗。圖／六福村提供