11月28日大選投票日，多個縣市選情激烈，台灣高鐵公司共加開71班列車，總計開出749班車。針對選舉疏運期間，高鐵公司今再宣布全新措施，聯合新聞網整理相關問答，謹供讀者參考。

問：高鐵選舉疏運新增哪些新措施？

答：因應大量返鄉投票人潮，高鐵釋出3大新措施，包含11月27日至11月28日中午前，加開20班車次；首開10班紅眼優惠班次，並提供對號座全面77折優惠；自由座首次採「閘門管制」。

問：選舉疏運加開的班次何時購票？

答：加開的20班次將於18日凌晨0點開放購票。

問：紅眼優惠班次最晚到幾點？

答：加開的10班紅眼優惠班次，首度延後到凌晨1時55分收班，抵達端點站超過夜間12時30分。

問：自由座「閘門管制」是什麼？

答：高鐵預估，11月27日傍晚5時起至晚上8時止，「自由座等候時間」預估燈號為紅燈，因此將比照高速公路閘道儀控，管制自由座旅客進入閘門。

每開放自由座旅客進站10分鐘、即管制自由座旅客進站5分鐘（實際管制時間依現場狀況可能略有調整），避免過多人潮湧入閘門內，影響旅客安全。晚上8時以後將另視自由座人潮排隊狀況，必要時不排除延長管制時間。

高鐵公司強調，自由座人潮管制期間，對號座進入閘門不受影響，呼籲對號座旅客提早半小時至車站候車，避免延誤行程。

問：自由座閘門管控期間要排隊等多久？

答：若選在11月27日傍晚超尖峰時段搭車，平均等待時間將至少超過45至60分鐘。

高鐵公司指出，尤其台北站地下3樓候車區域非常狹小，除將派員提前於台北捷運閘門內引導旅客轉乘高鐵，同時呼籲台北站旅客盡量利用地下1樓閘門進站，自由座旅客建議可至南港站搭乘，更務必避開超尖峰時段。

在出發前，先透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App或 LINE TODAY 中的「分類」頁籤，查詢「自由座等候時間」預估燈號，紅燈尖峰時段請改用其他交通運具，分流搭乘，避免久候。

問：選舉疏運前間會有全車自由座嗎？

答：有。為了讓旅客都能順利返鄉投票，高鐵公司特別在旅運超尖峰時段的11月27日傍晚，以及11月28日投票日當天上午，一共規畫多達20班次全車自由座列車（商務車廂除外），以全力疏運返鄉的投票人潮，敬請自由座的旅客，依照站務人員引導，分流搭乘。