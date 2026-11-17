放棄醫學中心發展機會，選擇回到故鄉行醫35年！衛福部豐原醫院院長李永恒曾任職台北榮民總醫院，返鄉服務後，北榮長官曾三度致電邀請回任，強調在醫學中心能有更好發展機會，他仍選擇留在家鄉，將所學投入地方醫療。從第一線骨科醫師到公立醫院院長，李永恒致力縮短城鄉醫療差距、提升地方醫療品質，榮獲中華民國醫師公會全國聯合會115年度「台灣醫療典範獎」，賴清德總統親自頒獎。

李永恒早年選擇公費醫學生制度，曾赴屏東偏鄉服務，親眼見到醫療資源不足對民眾就醫造成的影響，更堅定投入公共醫療的信念。任職豐原醫院骨科主任期間，曾赴台中東勢支援醫療，遇到一名罹患嚴重退化性關節炎的獨居患者，因無家人照顧、經濟困難且交通不便，遲遲無法接受手術。

李永恒獲知後，主動開車接送患者至豐原醫院接受治療，協調社工協助連結資源，甚至自掏腰包提供住院生活所需費用，讓患者順利完成手術，擺脫長期關節疼痛，重新找回正常生活。

從第一線救人到建立讓更多民眾受益的醫療體系，李永恒將多年臨床經驗逐步轉化為醫院治理成果。2014年赴衛福部苗栗醫院擔任副院長並代理院長，從改善醫療設備、充實醫師人力著手，提升地方醫療服務量能；隨後接任旗山醫院院長，推動虛擬健保卡及智慧醫療服務，並於COVID-19疫情期間維持偏鄉急重症照護，獲頒「防疫特殊貢獻獎」。

2024年回任豐原醫院院長後，持續強化24小時心導管、急性腦中風救治及複合式手術室等急重症醫療量能，讓山城民眾面對危急疾病時，能在地獲得及時治療。醫院治理，帶領團隊創下同級部立區域醫院總收入成長率第一、門診人次連兩年雙位數成長等成果，更在營運成長12.5%的同時，降低10%碳排放強度，展現醫療服務擴展與環境永續並行的實績，並榮獲多項永續競賽獎項肯定。

投入約4.7億元興建的附設后里綜合長照機構，提供200床住宿式照護及30床日間照顧服務，補足山城地區長照資源缺口，將醫療照護從急重症救治延伸至長期照顧，實踐在地老化與醫療平權。

李永恒表示，他從當年選擇返鄉行醫，到歷經偏鄉服務、重大災難救護及醫院管理，始終秉持「病人為先、員工為重、醫院為榮」的理念，他認為公立醫院最重要的使命，不只是提供醫療服務，更要讓民眾不因居住地區、經濟條件或資源限制，而失去獲得適切醫療的機會。