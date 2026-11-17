交通部觀光署今天發布新聞稿表示，Taiwan PASS即日起納入太魯閣線等7條台灣好行，讓可適用的接駁服務增加到22項，旅客可依旅遊目的地及行程需求自選1項，暢遊台灣各地景區。

為讓民眾透過大眾運輸輕鬆遊台灣，觀光署推出的Taiwan PASS整合城際鐵道、都會捷運及景區接駁多元交通服務。

觀光署說，即日起Taiwan PASS納入太魯閣線、東部海岸線、玉長豐濱線、縱谷鹿野線、溪頭線、日月潭阿里山線及關子嶺線等台灣好行路線，景區接駁服務擴增到22項。

觀光署表示，原有清境線同步數位化，透過TaiwanPASS APP內QR Code電子票券可直接搭乘。

此外，為促進國旅，觀光署推「平日國旅優惠方案－Taiwan PASS雙省方案」，目前累計銷售超過6萬張，其中「原價5折」方案加碼4.24萬套，銷售到今年底。

觀光署說，即使是先前已購買的Taiwan PASS，只要尚未開通，或已開通但尚未兌換任何交通元件，都可使用新增的7條台灣好行路線。